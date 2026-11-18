La plataforma permitirá a los beneficiarios de Mi Primer Emprendimiento utilizar una beca de $250.000 en comercios adheridos.

La app Sanluiseña será presentada este miércoles en Villa Mercedes, la ciudad de San Luis, Quines, Luján y Anchorena, donde se brindará información y asistencia a los inscriptos del programa Mi Primer Emprendimiento.

La plataforma será el medio por el cual quienes obtuvieron la beca y no cuentan con un ingreso formal recibirán los $250.000 previstos por la iniciativa. El dinero podrá utilizarse para adquirir productos en comercios adheridos a la aplicación.

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Horarios de atención en Villa Mercedes

En Villa Mercedes, los tráilers informativos del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable estarán en la plaza Sarmiento de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Durante esas jornadas, los equipos oficiales responderán consultas y acompañarán el proceso de inscripción al programa.

Los puntos de atención en otras localidades

En la ciudad de San Luis, la atención se realizará en el Centro de Atención al Vecino del barrio Félix Bogado y en Eusebio Acosta, entre Rosales y Orlando de Luca, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

En Quines, el tráiler estará en la plaza Lafinur, departamento Ayacucho, de 9:00 a 13:00. Luego se trasladará a Luján, donde atenderá de 17:00 a 21:00.

En la plaza principal de Anchorena, departamento Dupuy, el espacio informativo funcionará de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Según informó el Gobierno de San Luis, la iniciativa busca promover la cultura emprendedora, acompañar a quienes comienzan a desarrollar sus proyectos y favorecer el movimiento económico en el interior provincial mediante la participación de pequeños comercios.

La propuesta forma parte de la política impulsada por el gobernador Claudio Poggi.