La circulación fue restringida preventivamente en sectores de la Ruta Nacional 7 por la presencia de polvo y tareas de recuperación de luminarias. Otros corredores permanecen habilitados.

La Policía informó el estado de las autopistas y rutas de San Luis durante la madrugada del jueves 26 de noviembre, con cortes nocturnos y desvíos preventivos en distintos sectores de la Ruta Nacional 7.

Durante la tarde del miércoles 25 se había habilitado la circulación por ambos carriles de la Autopista de las Serranías Puntanas, en el trayecto entre Villa Mercedes y Justo Daract. Sin embargo, al llegar la noche se restablecieron los cortes por razones preventivas.

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La medida estuvo vinculada con la presencia de polvo en sectores donde todavía se trabaja en la recuperación de la luminaria. Según informó la Policía, el objetivo fue resguardar la seguridad de quienes circulan por la autopista.

En las primeras horas de este jueves 26 se prevé habilitar nuevamente la libre circulación en el sector.

Cortes nocturnos y desvíos en la Ruta 7

Los cortes nocturnos, con desvíos para continuar el recorrido por la Ruta Nacional 7, se registran en los siguientes puntos:

Autopista de las Serranías Puntanas, entre los kilómetros 675 y 670.

Autopista de las Serranías Puntanas, en el sector de Kramer, ingreso a Villa Reynolds.

Autopista de las Serranías Puntanas, en el ingreso a la Ruta 148 sur.

Agua sobre la calzada a la altura de Balde

En otro tramo de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Balde, se registra presencia de agua sobre la carpeta asfáltica, cerca del puente ubicado entre Balde y La Salina.

Por el momento, no hay cortes de circulación y ambos carriles permanecen habilitados. En el lugar trabajan efectivos policiales junto al Ente de Control de Rutas, con tareas preventivas y de ordenamiento.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y evitar atravesar sectores afectados por crecidas o acumulación de agua.

Rutas con libre circulación

De acuerdo con el informe emitido a las 00:13 del jueves 26 de noviembre, permanecen con libre circulación: