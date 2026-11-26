Las lluvias en el sur de Brasil y Misiones elevaron los niveles de los ríos de la cuenca del Plata; varias localidades de Santa Fe y Entre Ríos superaron los parámetros de evacuación.

La creciente de los ríos de la cuenca del Plata se intensificó en las últimas horas por las lluvias registradas en el sur de Brasil y el norte argentino, principalmente en Misiones. Los registros de la Prefectura Naval muestran aumentos significativos en los tramos altos y medios.

En el río Iguazú, frente a Andresito, el nivel pasó de 2,7 metros el martes a 4,8 metros el miércoles. En Puerto Iguazú, la cota subió 60 centímetros en 24 horas. Además, las represas brasileñas ubicadas sobre ese curso de agua duplicaron sus embalses en un día.

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El río Paraná también registró incrementos aguas arriba de la represa de Itaipú, cuyo nivel aumentó casi 20 metros. Aguas abajo, la suba fue menor, aunque ya se hizo visible entre Libertad y Posadas. Por el momento, ninguna de esas localidades ingresó en estado de alerta o evacuación.

Localidades afectadas por la suba del Paraná

El tramo medio del Paraná es el sector con mayor impacto. San Javier y la ciudad de Santa Fe, en esa provincia, junto con Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria, en Entre Ríos, se encuentran por encima de los parámetros de evacuación.

En tanto, permanecen en alerta Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Lorenzo, en Santa Fe; y La Paz, en Entre Ríos.

En el tramo inferior del Paraná y su delta, la onda de crecida avanzaba desde Villa Constitución hacia las inmediaciones de San Isidro y Olivos. No se registraban allí puntos en alerta o evacuación. En Rosario, el nivel se estacionó a cinco centímetros de la primera advertencia y se esperaba una baja paulatina antes de la llegada del nuevo pico formado en el norte.

La situación del río Uruguay y el pronóstico

Sobre la costa oriental del Litoral argentino, el río Uruguay mantiene una tendencia creciente entre El Soberbio, en Misiones, y Bompland, en Corrientes. Alba Posse ingresó en situación de alerta, aunque los niveles todavía se encuentran alejados de otros parámetros de alarma.

El último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que las precipitaciones intensas en el sur de Brasil y el norte argentino continuarán durante los próximos siete días. El organismo advirtió que el impacto se producirá cuando ese caudal adicional llegue a ríos que ya presentan cotas elevadas.

La represa de Yacyretá recibe en noviembre un caudal afluente 82% superior al promedio histórico. El aumento se suma a los registros de septiembre, cuando fue del 37%, y de octubre, cuando alcanzó el 106%.

En su informe hidrológico, la represa señaló que los caudales afluentes aumentaron por las precipitaciones en la cuenca de aporte directo al embalse y en la del río Iguazú, además de las variaciones en las descargas de las centrales ubicadas en esa cuenca.

Para los próximos días, Yacyretá prevé una tendencia ascendente de los caudales afluentes y niveles aguas abajo que acompañarán esa evolución. En Ituzaingó se mantendrían por debajo del nivel de alerta, mientras que en Ayolas, Paraguay, permanecerían por encima de los niveles de alerta e inundabilidad.

La represa de Salto Grande, sobre el río Uruguay, se prepara para el pico de creciente con una lenta reducción del nivel de su embalse.