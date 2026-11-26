José Fernández Codazzi sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que existió un supuesto “pacto familiar” para ocultar lo ocurrido el 13 de junio de 2024.

El caso Loan sumó este jueves un nuevo testimonio en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El exabogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que el niño habría sido atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Según el relato del letrado, después del supuesto accidente se habría acordado un “pacto familiar” para ocultar lo ocurrido. La versión, atribuida a conversaciones que Laudelina le habría transmitido, fue negada durante la audiencia por José Peña, padre del niño.

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La versión del supuesto accidente

Fernández Codazzi afirmó que Laudelina le contó que Loan se había separado del grupo mientras recogían naranjas en la zona de El Algarrobal y que luego habría regresado solo hacia la casa de su abuela.

De acuerdo con ese testimonio, Laudelina no habría visto el impacto, pero sí escuchado un ruido y observado cómo levantaban al niño y lo colocaban en la caja de una camioneta Ford Ranger. El abogado describió, según lo citado durante la audiencia, que Loan tenía rastros de sangre y los ojos en blanco.

El letrado también sostuvo que Caillava y Pérez estaban alcoholizados cuando se retiraron del lugar y que llevaban una conservadora con vino. Según su declaración, Caillava le habría dicho a Laudelina que llevarían al niño a un hospital y luego avisarían a la Policía, mientras ella debía continuar con la búsqueda.

Durante el testimonio, Laudelina Peña negó a los gritos esa versión y permaneció entre lágrimas y gestos de rechazo. El presidente del tribunal le llamó la atención y su abogada intervino para contenerla.

El supuesto pacto familiar

Fernández Codazzi aseguró que Laudelina le había mencionado una reunión en la que participaron Macarena Peña, José Peña, Camila Núñez y la abuela Catalina. Según esa versión, en ese encuentro se habría decidido no hablar del supuesto accidente.

El exabogado agregó que Laudelina les habría contado primero a Catalina y luego a José que se trataba de un accidente de tránsito. También afirmó que Catalina se enojó con ella por romper el supuesto pacto y le advirtió que podía terminar presa.

Sin embargo, José Peña negó ante los medios la existencia de ese acuerdo. “Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada”, sostuvo.

El botín y las acusaciones sobre otros acusados

En otro tramo de su declaración, Fernández Codazzi relató que Laudelina le habría dicho que enterró el botín de Loan en un lodazal ubicado a casi 2000 metros del naranjal, siguiendo instrucciones de Caillava.

También indicó que la zapatilla le habría sido entregada cerca de una escuela abandonada el 13 de junio por la tarde, alrededor de las 16. Según el relato, Laudelina marcó el barro con las pisadas del botín, rompió una rama y clavó un palo para señalizar el lugar.

El abogado afirmó además que Laudelina no se animaba a contarle lo ocurrido al comisario Walter Maciel porque Caillava le habría advertido que el policía estaba involucrado y conocía los detalles.

Fernández Codazzi señaló a Carlos Pérez como la primera persona que habría acusado a Antonio Benítez ante Maciel. A la vez, dijo considerar que Benítez fue quien más buscó a Loan aquel día y que mantuvo un relato coherente, por lo que sostuvo que creía en su inocencia.

El reclamo de los padres de Loan

Durante la audiencia estuvieron presentes los padres de Loan, José Peña y María Noguera. La madre del niño reclamó respuestas y expresó: “Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan”. También cuestionó a Laudelina: “Ya no le creo, porque cuando se sentó acá pidió disculpas, dijo una mentira”.

Al finalizar la jornada, la defensora de Laudelina pidió una ampliación de indagatoria para responder a las afirmaciones del exabogado. El tribunal resolvió postergar esa instancia para la semana siguiente por falta de tiempo.

La declaración de Fernández Codazzi también generó cruces entre los abogados defensores. Rodolfo Baqué, Enzo Di Tella y Ernesto González cuestionaron las preguntas del tribunal, lo que derivó en una intervención del juez Ceroleni.