El proyecto de reforma electoral obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó por amplia mayoría la suspensión de las PASO y una serie de modificaciones al régimen electoral. El proyecto obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa también incorpora el mecanismo conocido como Ficha Limpia, que impide que puedan ser candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, según el texto aprobado por la Cámara alta.

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Cómo fue la votación en el Senado

El proyecto fue respaldado por los 21 senadores de La Libertad Avanza, además de legisladores de la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones, Provincias Unidas, Movere por Santa Cruz y distintos monobloques provinciales.

También acompañaron la propuesta senadores vinculados con los gobernadores de Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Córdoba, Neuquén, Misiones, Salta y Santa Cruz, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En rechazo se expresaron los 22 integrantes del bloque Justicialista, presidido por José Mayans, junto con los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social, una senadora de Independencia y los tres legisladores de Convicción Federal.

Qué cambios contempla la reforma electoral

Con la suspensión de las PASO, los partidos políticos deberán definir sus candidatos de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas. El proyecto establece como fecha límite el 30 de agosto para la definición de los postulantes.

Durante el tratamiento en particular, el Senado modificó el texto para establecer la obligatoriedad del debate presidencial en una eventual segunda vuelta. Además, prevé sanciones para el candidato que no participe, mediante el retiro de la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

La propuesta también suspende la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En ese esquema, los 43 legisladores serían elegidos por el Congreso Nacional.

El proyecto restituye la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente y elimina la veda para comercios y espectáculos durante la jornada electoral. La restricción para los candidatos comenzaría dos días antes de los comicios.

Los argumentos durante el debate

El senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, explicó que el texto incorpora la filiación digital como una nueva herramienta, aunque mantiene la afiliación tradicional. También destacó la inclusión de un casillero para votar lista única en la boleta y el capítulo referido a Ficha Limpia.

Desde el peronismo, el senador pampeano Daniel Bensusán sostuvo que el Gobierno impulsó la reforma para eliminar las PASO y afirmó que el presidente Javier Milei no quería internas por temor a que un candidato pudiera imponerse dentro de su espacio.

La senadora chubutense Edith Terenzi respaldó la suspensión, aunque planteó la necesidad de avanzar en una reforma electoral integral. En la misma línea, el radical Maximiliano Abad justificó su voto favorable por tratarse de un pedido de los gobernadores de su partido y defendió la incorporación de Ficha Limpia.

En el cierre, Mayans calificó el proyecto como “un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei”. Bullrich, en cambio, afirmó que las PASO fueron elecciones “inventadas” y se mostró a favor no solo de suspenderlas, sino también de eliminarlas y reemplazarlas por un sistema de internas abiertas.