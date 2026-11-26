El proyecto prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en distintos medios, impide que los menores apuesten en plataformas digitales y contempla penas de hasta ocho años de prisión.

El Senado debate este jueves un proyecto de ley para combatir la ludopatía y el crecimiento de las apuestas online, con restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar. La iniciativa también busca impedir que los menores de edad apuesten en plataformas digitales.

El proyecto cuenta con el respaldo del peronismo y de La Libertad Avanza (LLA), que acordaron avanzar con una iniciativa que permanecía frenada desde hacía dos años y estaba cerca de perder estado parlamentario.

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El debate se destrabó luego de una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa destinada a responder a una problemática que, según el material de origen, afecta a miles de familias.

Qué establece el proyecto sobre las apuestas online

El eje central de la iniciativa es prohibir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales. Además, plantea impedir la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La prohibición alcanzaría a las plataformas y redes sociales, internet, las tecnologías de la información y la comunicación, los medios audiovisuales y la publicidad exterior. También incluiría los medios gráficos, radiales y televisivos, el emplazamiento de productos y cualquier otro medio de comunicación existente o futuro que pueda utilizarse con esos fines.

Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida entre clubes del país que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.

La publicidad quedaría permitida únicamente dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto también establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

Las posiciones del Gobierno, la AFA y los clubes

El Gobierno pretendía aprobar el texto con modificaciones orientadas a combatir el juego ilegal, pero rechaza las fuertes restricciones a la publicidad. Esa postura también es sostenida por la AFA y distintos clubes deportivos, que reciben aportes económicos de empresas del sector.

Además del peronismo y los bloques aliados de LLA, algunos legisladores libertarios se sumaron al respaldo de la iniciativa, entre ellos Agustín Coto y Luis Juez.

Qué dijeron los senadores durante el debate

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, sostuvo: “cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema; este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía”.

Desde el oficialismo, Coto afirmó: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci señaló que “la ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente que podemos llegar a cumplir y me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos”.

Corpacci agregó que es necesario aprobar la ley porque, si bien las provincias regulan los juegos de azar, el proyecto aborda “otro tipo de juegos”. En ese sentido, advirtió que se trata de apuestas que pueden realizarse “desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la misma escuela”.