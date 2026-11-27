El legislador, que días atrás presentó su renuncia a la Cámara de Diputados de San Luis, llegó este viernes a sede judicial en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el complejo cultural de Villa Mercedes.

El diputado provincial por el departamento Pedernera, Joaquín R. Beltrán, se presentó pasadas las 10:37 de este viernes 27 de noviembre ante el Poder Judicial, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la administración del Molino Fénix.

La presentación se produce en medio de una investigación judicial que ha generado repercusiones políticas e institucionales en la provincia de San Luis y una particular expectativa en Villa Mercedes.

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Tras la renuncia a su banca

La comparecencia judicial tiene lugar un día después de que la Cámara de Diputados de San Luis aceptara la renuncia de Beltrán, quien dejó de ejercer formalmente su cargo el jueves 26 de noviembre.

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Cabe recordar que el ahora exlegislador había presentado inicialmente su dimisión con vigencia a partir del 10 de diciembre, aunque posteriormente modificó esa fecha, adelantando su salida de la Legislatura.

La decisión se conoció luego de que el fiscal José Olguín insistiera con el pedido de desafuero, en el marco de la investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

Según la acusación fiscal, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado provincial estimado en 1.800 millones de pesos. La Fiscalía solicitó penas de hasta 14 años de prisión.

Por su parte, Beltrán rechazó las imputaciones en su contra y fundamentó su renuncia en la necesidad de ejercer plenamente su derecho de defensa.

Expectativa por la resolución judicial

Uno de los puntos centrales de esta jornada será la situación procesal del exdiputado, ante la anunciada intención de la Fiscalía de solicitar nuevamente su prisión preventiva.

Al momento de esta publicación, no se cuenta con información confirmada sobre la resolución judicial.

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