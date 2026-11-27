La norma fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 72 votos afirmativos, tras más de dos años de debate parlamentario.

La Iglesia celebró la sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía y calificó la aprobación como un “triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. El pronunciamiento fue difundido después de que el Senado aprobara la norma por unanimidad, con 72 votos afirmativos.

A través de un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”, la Comisión Episcopal de Pastoral Social destacó el consenso alcanzado en el Congreso y reconoció el trabajo de padres, madres, escuelas, organizaciones sociales y comunidades que impulsaron el tratamiento de la iniciativa.

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“Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, señaló la entidad. Además, sostuvo que el resultado no pertenece exclusivamente a quienes promovieron el proyecto.

“Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer”, expresó la Pastoral Social.

Reconocimiento al acuerdo entre oficialismo y oposición

El organismo también valoró el papel de los legisladores nacionales y el acuerdo entre oficialismo y oposición que permitió avanzar con la normativa, luego de más de dos años de debate parlamentario.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo”, indicó la Comisión Episcopal.

La Iglesia vinculó la aprobación de la ley con los mensajes del papa León XIV sobre la protección de las personas frente a los intereses económicos. En ese marco, citó un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas: “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

La entidad también recordó un mensaje que, según el comunicado, el Papa expresó durante su visita a la Argentina: “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

Qué establece la ley contra la ludopatía

La norma establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las plataformas de apuestas online. La prohibición alcanza a la televisión, la radio, las redes sociales y otras plataformas digitales.

También comprende las acciones promocionales de influencers, los patrocinios deportivos, la presencia de marcas de apuestas en camisetas de fútbol y la publicidad en estadios.

Otro de los puntos centrales es el refuerzo de los mecanismos de identificación de usuarios. Para impedir el ingreso de menores de edad, la ley establece controles de identidad mediante sistemas de reconocimiento facial, con el objetivo de limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas.

La Comisión Episcopal advirtió que la sanción legislativa constituye apenas un paso dentro de una tarea de prevención que deberá continuar en las familias, las escuelas y las comunidades.

“Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, señaló el organismo, que concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.