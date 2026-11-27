El agua cubrió la calzada a la altura del kilómetro 674 de la Autopista de las Serranías Puntanas. Las cuadrillas despejaron el asfalto y trabajan en banquinas, alcantarillas y el cantero central.

El río Nuevo se desbordó tras las intensas lluvias registradas en San Luis y afectó un tramo de aproximadamente 4,5 kilómetros de la Autopista de las Serranías Puntanas. El agua cubrió la carpeta asfáltica y obligó a interrumpir el tránsito durante algunas horas.

El sector comprometido se encuentra a la altura del kilómetro 674, a pocos kilómetros de la estancia Santa Romana. Este viernes, el gobernador Claudio Poggi recorrió la zona junto con funcionarios y equipos técnicos para observar el estado del cauce y de la infraestructura vial.

Publicidad

Continúan las tareas de limpieza y recuperación

El director del Ente de Control de Rutas, Ariel Páez, informó que los trabajos comenzaron el martes por la mañana, inmediatamente después de la crecida.

Según detalló, las cuadrillas ya despejaron por completo la calzada, donde el agua había arrastrado barro, sedimentos, ramas y árboles. Actualmente, las máquinas trabajan sobre el cantero central y las banquinas para retirar los restos acumulados, desobstruir alcantarillas y recuperar el talud y el perfil original de los laterales de la traza.

En paralelo, el personal mantiene un esquema de balizamiento y señalización preventiva. “Es un tránsito intenso porque forma parte del Corredor Bioceánico, así que los trabajos en banquina y cantero central también apuntan a garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló Páez.

Las causas atribuidas al desborde

El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que el fenómeno respondió a una combinación de factores: la memoria hídrica de la cuenca alimentada por los cerros de El Morro, los cambios en el uso del suelo y la intensidad de las precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.

Guzmán Durán indicó que el río Nuevo comenzó a manifestarse con fuerza en 2015, aunque el temporal reciente tuvo una dinámica diferente. En esta ocasión, las lluvias se concentraron en la zona de La Punilla y superaron los 250 milímetros acumulados, con registros de entre 80 y 110 milímetros en lapsos muy breves.

“Eso hace que el suelo pierda su capacidad de infiltración y empiece a escurrir superficialmente”, explicó el funcionario.

De acuerdo con esa explicación, el desplazamiento del foco de las tormentas hacia La Punilla —a diferencia de 2015, cuando el principal aporte provino del sector de El Morro— hizo que el agua circulara por cauces no habituales. El arrastre de barro y sedimentos provocó el taponamiento de alcantarillas y derivó en el desborde sobre la autopista.

Analizan medidas para evitar nuevos anegamientos

Durante la recorrida se realizó un análisis sobre los cambios registrados en los últimos años en el río Nuevo y las acciones necesarias para reducir el riesgo de nuevos anegamientos.

En ese abordaje participarán los concesionarios de las rutas nacionales, distintas áreas del Ejecutivo provincial e instituciones intermedias especializadas. Las tareas forman parte de las acciones impulsadas ante los efectos de las tormentas y los intensos aguaceros registrados en las últimas semanas.