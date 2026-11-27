El proyecto del Gobierno fue aprobado en general por 137 votos contra 111, aunque el capítulo universitario fue rechazado y reemplazado por una propuesta de $11 billones.

El proyecto de Presupuesto 2027 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados luego de un debate que se extendió durante más de doce horas. Sin embargo, el oficialismo sufrió una derrota en el capítulo de financiamiento de las universidades, que fue reemplazado por una propuesta opositora de $11 billones.

La iniciativa general fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. El texto mantiene el superávit fiscal como eje central y proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.

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La oposición modificó el financiamiento universitario

El Gobierno había previsto partidas por más de $7,3 billones para las casas de altos estudios nacionales. Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, reclamaban un mínimo de $11 billones para sostener el funcionamiento del sistema.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ofreció sumar otros $1,5 billones, según informó Infobae. El CIN consideró que esa cifra no alcanzaba lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario y pidió a los bloques dialoguistas que rechazaran el capítulo oficialista.

Pasadas las 3 de la madrugada, el capítulo II fue rechazado durante la votación en particular. Luego se puso en consideración una propuesta alternativa de la oposición, que contemplaba partidas por $11 billones para las universidades. La iniciativa obtuvo 138 votos positivos contra 109 negativos y quedó incorporada a la media sanción que será girada al Senado.

La modificación fue posible por el rechazo de sectores que suelen acompañar al oficialismo, entre ellos Provincias Unidas, el MID y Elijo Catamarca. También votaron en contra del texto oficialista legisladores de Argentina Federal, el radical Diógenes González, el exlibertario Mariano Campero, Álvaro González, del PRO, y la radical disidente Karina Banfi.

La diputada Silvana Giudici advirtió que el aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Desde el bloque de La Libertad Avanza señalaron que buscarán alcanzar un acuerdo con el radicalismo en el Senado para arribar a un monto “más accesible”.

Otros capítulos rechazados y cambios al proyecto

El oficialismo también fue derrotado en el capítulo IV. La oposición frenó un recorte de fondos para el INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET, y aumentó sus partidas por un monto equivalente al 0,35% de la tasa estadística aplicada a las importaciones.

En materia de discapacidad, sectores del peronismo cuestionaron que las planillas anexas no contemplaran todos los fondos necesarios para cumplir con la ley aprobada recientemente. Según señalaron, programas como Incluir Salud tendrían un recorte del 14% en términos reales.

Pese a esos cuestionamientos, el oficialismo logró ratificar su versión del capítulo con el respaldo de bloques como Provincias Unidas y Argentina Federal. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la normativa vigente establece de qué partida deben salir los recursos y que también fija obligaciones para la Jefatura de Gabinete.

Entre los cambios negociados para asegurar la aprobación general se incluyeron $50.000 millones para elaborar un plan de recuperación de pasos fronterizos, unos $500 millones adicionales para el enriquecimiento y la conservación de bosques nativos, una autorización de deuda por USD 90 millones para obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y una reasignación de recursos del fideicomiso financiado con el impuesto a los combustibles líquidos.

Las concesiones obtenidas por el PRO

El PRO consiguió prorrogar hasta 2032 el régimen de promoción del autopartismo, que contempla la devolución acelerada del IVA, amortización acelerada en Ganancias y una alícuota de 0% de retenciones para las exportaciones del sector.

Además, la Casa Rosada aceptó cambios en materia de transparencia para las concesiones viales. La publicación de inversiones, plazos y tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso, quedará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.

También se autorizó al Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que se eliminó el artículo que preveía quitar la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, afirmó que la propuesta se apoya en el déficit cero, la reducción del peso del Estado y la previsibilidad económica.

El legislador indicó que para 2027 se proyectan recursos consolidados por $219,3 billones y gastos totales por $216 billones, con un superávit financiero del 0,2%. Desde la oposición cuestionaron las estimaciones oficiales de crecimiento y señalaron que el proyecto deja fuera a sectores como mujeres, niños y jubilados.

La aprobación del Presupuesto se produjo casi en simultáneo con la media sanción en el Senado de la reforma política que contempla la suspensión de las PASO y con el avance de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según el oficialismo, el tratamiento conjunto de esas iniciativas constituye una señal de fortaleza política y previsibilidad económica para los mercados.

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado. Si la Cámara alta avala el incremento para las universidades, la Casa Rosada deberá decidir si acepta la modificación o recurre a un veto parcial.