El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se informe el concepto y la documentación de la operación, además de otras transferencias, tarjetas y vuelos privados vinculados al dirigente.

La Justicia investiga una transferencia de $260 millones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió a Claudio “Chiqui” Tapia el 6 de junio de 2023. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que requiera información detallada sobre la operación.

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El pedido se enmarca en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Tapia, en su condición de titular del CEAMSE. Las medidas todavía deben ser autorizadas por el juez Lijo, según fuentes judiciales.

Qué información pidió la Fiscalía

Pollicita solicitó que la AFA informe el concepto, la orden de pago, el acto que autorizó la operación, la imputación contable y el comprobante de rendición de la transferencia realizada desde una cuenta de la entidad en el Banco Credicoop hacia una cuenta que Tapia tenía en el BST.

La Fiscalía señaló que el monto no ingresó a las cuentas de Tapia en el Banco Credicoop ni figura en las declaraciones juradas a las que tuvo acceso. Por eso, pidió determinar si el dinero fue acreditado en otra cuenta y a qué título se percibió.

El requerimiento también contempla otras 74 transferencias por un total de $10.400.000, realizadas a favor de Tapia desde la misma cuenta de la AFA entre el 22 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2026. Para cada operación, se solicitó el concepto y la documentación respaldatoria.

Tarjetas corporativas y vuelos privados

La Fiscalía pidió además las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales a nombre de Tapia de las cuentas VISA, CABAL y American Express Corporate. También reclamó información sobre los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes.

El pedido incluye todos los pagos registrados a favor del dirigente entre 2016 y 2026, con el monto, la moneda, el concepto, el origen de la acreditación y la documentación correspondiente.

En relación con los vuelos privados contratados o pagados por la AFA desde 2017, se solicitó identificar la empresa operadora, la matrícula, la fecha, el origen, el destino, el importe y la forma de pago. También se requirió informar si en esos viajes participó Paola Moyano, exesposa de Tapia.

El pedido de información bancaria

En paralelo, la Fiscalía solicitó al Banco Credicoop datos sobre un depósito en efectivo de USD 620.000 realizado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorro en dólares.

También pidió documentación sobre una extracción de USD 200.000 del 18 de agosto de 2020 y un depósito de USD 198.000 efectuado dos días después. La información requerida incluye las boletas, el horario de las operaciones, la identificación de quienes las realizaron, la declaración sobre el origen de los fondos y el perfil transaccional.

El requerimiento complementa otro presentado el 9 de octubre. Hasta el momento, las medidas solicitadas no fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo.