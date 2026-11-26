El MSCI Merval avanzó 3,3% en pesos y encadenó su tercera rueda consecutiva en alza, mientras los bonos soberanos también registraron mejoras.

Las acciones argentinas extendieron su recuperación este jueves y el MSCI Merval registró su tercera suba consecutiva de la semana. En paralelo, el riesgo país retrocedió 2,6% hasta los 1.067 puntos básicos.

El índice bursátil se encaminaba a cerrar su primera semana positiva en más de un mes, en una jornada atravesada por el feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que redujo las referencias internacionales para los mercados.

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El desempeño de las acciones líderes

El MSCI Merval avanzó 3,3% en pesos y alcanzó los 84.357,490 puntos. En el Panel General predominó el signo positivo, con las empresas energéticas entre las principales subas.

YPF lideró los avances con una mejora de 5,7%, seguida por Transener, que subió 5,5%; Edenor, con 5%; y Transportadora de Gas del Sur, con una variación positiva de 4,6%.

Bonos y mercado cambiario

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos Globales cerraron con subas de hasta 3%. Los Bonares también finalizaron la jornada con avances.

En cuanto al tipo de cambio, el segmento mayorista operó con liquidación local debido al feriado estadounidense. Además, los contratos de futuros de noviembre registraron una tasa negativa de 0,1%, a pocos días del cierre del mes.

El riesgo país, medido por el índice elaborado por J.P. Morgan, había retrocedido 2,6% el miércoles y quedó en 1.067 puntos básicos.