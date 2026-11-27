El piloto argentino competirá en la penúltima fecha del campeonato en el Circuito Internacional de Lusail, donde todavía no logró sumar puntos.

Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato.

El piloto argentino de Alpine llega después de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado que le permitió volver a sumar puntos tras seis fechas de sequía. La racha había comenzado en Azerbaiyán y continuó en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

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El cronograma del Gran Premio de Qatar

La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.

El viernes se disputarán las dos primeras prácticas libres, a las 10:30 y a las 14. El sábado tendrá lugar la tercera y última sesión de entrenamientos, a las 11:30, mientras que la clasificación comenzará a las 15.

La carrera del Gran Premio de Qatar se correrá el domingo a las 13.

Viernes 27/11: práctica libre 1 a las 10:30 y práctica libre 2 a las 14.

práctica libre 1 a las 10:30 y práctica libre 2 a las 14. Sábado 28/11: práctica libre 3 a las 11:30 y clasificación a las 15.

práctica libre 3 a las 11:30 y clasificación a las 15. Domingo 29/11: carrera a las 13.

El antecedente de Colapinto en Qatar

Esta será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Qatar. El argentino todavía no pudo sumar puntos en el circuito: en 2024 abandonó tras verse involucrado en un choque en la primera vuelta y en 2025 terminó decimocuarto.

En las posiciones principales del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, ya se consagró como el campeón más joven de la historia, con 20 años. El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ocupa el segundo lugar. El top cinco se completa con los británicos Lewis Hamilton, de Ferrari, George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren.