Las jornadas gratuitas se realizarán los jueves en la peatonal, como preparación para el evento previsto para el 28 de diciembre.

La Cueca será la protagonista de una serie de clases abiertas que comenzarán este viernes en Villa Mercedes, como preparación para una nueva edición del Cuecazo, programada para el 28 de diciembre.

La primera jornada será a las 18:30 en la peatonal, en la esquina de Tucumán y Lavalle. La propuesta continuará los jueves 3, 10 y 17 de diciembre, a la misma hora.

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La invitación está dirigida a todas las personas, tanto a quienes nunca bailaron una cueca como a quienes aprendieron alguna vez y dejaron de practicarla. Tampoco es necesario pertenecer a una academia ni contar con conocimientos previos.

Clases de danzas populares

El profesor de danzas folclóricas Enzo Visetti estará a cargo de la enseñanza. Según explicó, cada encuentro tendrá una primera parte recreativa, con distintos ritmos, y luego una introducción a la cueca cuyana.

Aunque será posible sumarse en cualquiera de las fechas, Visetti recomendó asistir a las cuatro jornadas porque los contenidos tendrán continuidad.

Para participar, sugirió llevar un pañuelo, agua y mate, además de “paciencia para aprender y ganas de compartir un lindo momento”.

El antecedente del primer Cuecazo

La primera edición se realizó el año pasado y reunió a numerosas personas que bailaron sobre la Avenida Mitre. De acuerdo con el recuerdo de Visetti, participaron chicos, jóvenes, adultos y visitantes de otras localidades y provincias.

El docente también relató que una pareja escuchó la música desde un departamento, bajó y se sumó a la actividad. “Se generó eso, un lugar de encuentro, un lugar de distensión, de pasarla bien y de aprender, queremos que vuelva a ocurrir”, manifestó.

El objetivo de las clases es que el interés por la danza no se limite a una fecha puntual. La cueca también forma parte de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, y la iniciativa busca que más vecinos se animen a bailar cuando reconozcan sus primeros acordes.

Una fecha vinculada con la cultura cuyana

El Cuecazo se realizará en una fecha significativa para la cultura local, ya que ese día nació José Adimanto Inocencio Zavala, autor de la emblemática cueca “Calle Angosta”. Además, coincide con el fallecimiento de los referentes del folclore regional Félix Máximo María y Aldo Ávila.

En junio de este año, la Ley Provincial N° 1199 estableció esa jornada como el Día Provincial de la Cueca Cuyana.