La norma fue sancionada por unanimidad y limita la publicidad en redes, medios, estadios e influencers, además de prohibir el acceso de menores de 18 años.

El Senado aprobó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos el jueves 26 de noviembre y establece nuevas restricciones para las empresas, los usuarios y las formas de promoción.

El proyecto llegó al recinto sin modificaciones respecto de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, luego de permanecer más de dos años pendiente de tratamiento en la Cámara alta.

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Restricciones a la publicidad y los patrocinios

La ley prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, medios gráficos, plataformas digitales, redes sociales, podcasts, cartelería en la vía pública y estadios.

La restricción también alcanza a festivales, recitales y a la publicidad no tradicional considerada indirecta o encubierta. La única excepción queda limitada a las salas de juego y agencias habilitadas, que deberán incluir las advertencias exigidas por la norma.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes, la Copa Argentina y la Liga Profesional no podrán mantener patrocinadores vinculados con casas de apuestas. La ley no establece un plazo concreto para finalizar o modificar los convenios, por lo que ese aspecto deberá ser definido en la reglamentación del Poder Ejecutivo, que cuenta con 120 días.

Prohibición para menores e influencers

El acceso a las plataformas de apuestas quedará prohibido para los menores de 18 años. Para controlar la identidad y la edad, las empresas deberán implementar verificación biométrica mediante reconocimiento facial conectado con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El control deberá realizarse al abrir una cuenta, en cada inicio de sesión y cuando el usuario solicite cobrar un premio.

La norma también alcanza a influencers, deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública y personajes de ficción. Todos quedarán incluidos en las restricciones y prohibiciones vinculadas con la promoción de juegos de azar y apuestas.

Medios de pago y beneficios prohibidos

Las plataformas no podrán ofrecer bonos de registro, beneficios de bienvenida, sistemas de puntos ni mecanismos de gamificación, como recompensas por depositar con frecuencia, jugar sin descanso o encabezar rankings de apostadores.

Para apostar, los usuarios solo podrán utilizar tarjetas de débito o billeteras virtuales con saldo disponible. También se fijarán límites diarios equivalentes a los vigentes para las extracciones de efectivo en cajeros automáticos.

La ley prohíbe el uso de tarjetas de crédito y de cuentas que reciban prestaciones sociales de la ANSES. Las billeteras virtuales y los prestadores de servicios de pago deberán aplicar controles biométricos de identidad.

Registro Nacional de Autoexclusión

La norma crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que reunirá los listados provinciales de personas que soliciten ser bloqueadas de los sitios de apuestas.

Cualquier persona podrá pedir su inclusión y permanecer allí hasta solicitar la baja. Además, los familiares podrán pedir la incorporación de una persona con ludopatía: estarán habilitados el cónyuge, el conviviente y los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado, como padres, abuelos, hijos y nietos.

En esos casos, el registro deberá citar a la persona, evaluarla según los criterios de las leyes de salud mental y consumos problemáticos y ofrecerle la autoexclusión. Si existe una negativa y resulta necesaria una intervención, la Justicia podrá ordenar su incorporación.

Tampoco podrán apostar las personas incluidas en registros de deudores alimentarios y quienes participen del evento sobre el que se realiza la apuesta, como deportistas, entrenadores y árbitros.

Prevención, sanciones y bloqueo de sitios ilegales

Las empresas deberán informar sobre las probabilidades de ganar, mostrar recordatorios sobre el tiempo de uso, incluir advertencias sanitarias y ofrecer herramientas para establecer límites de juego.

La ley contempla una línea gratuita de orientación, un chat confidencial, campañas de difusión, jornadas de concientización en escuelas, capacitación docente y educación financiera. Actualmente funciona la Línea 141 de Sedronar, anónima y disponible las 24 horas en todo el país para consultas sobre adicciones.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de entre 500 y 1.000.000 de UVA. Cuando el incumplimiento involucre a menores de edad, la sanción económica aumentará un 50%.

El texto también modifica el Código Penal: establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización y crea la figura de defraudación a menores por medios electrónicos.

Además, los jueces podrán ordenar el bloqueo y la suspensión preventiva de plataformas ilegales. Las decisiones deberán ser comunicadas al Ente Nacional de Comunicaciones y al Banco Central dentro de las 48 horas, para impedir que bancos y billeteras procesen pagos hacia esos sitios.

Reacciones tras la sanción

La Iglesia Católica celebró la aprobación de la ley a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que difundió un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”. El organismo calificó la sanción como un logro colectivo orientado a prevenir y abordar los problemas vinculados con el juego compulsivo.

La agrupación Fuerza Suma también respaldó la votación y sostuvo que la norma “corona una larga lucha en defensa de las familias y en contra de los intereses subalternos de la industria del juego”.

Por su parte, el Consejo Publicitario Argentino apoyó las disposiciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes. Su directora ejecutiva, María Alvarez Vicente, advirtió sobre la contradicción entre impedir el ingreso de menores a las plataformas y mantener una exposición sostenida a publicidades que presentan el juego como parte habitual del entretenimiento deportivo.