El argentino disputará la vigésimo primera fecha del campeonato con Alpine en el Circuito Callejero de Las Vegas, donde lleva seis carreras sin sumar puntos.

Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando participe del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato. El piloto argentino de Alpine intentará recuperar protagonismo luego de seis carreras consecutivas sin sumar puntos.

El Gran Premio se disputará en el Circuito Callejero de Las Vegas, un trazado de 17 curvas y 6,201 kilómetros de extensión. La actividad comenzará el jueves por la noche, con la primera práctica libre.

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El cronograma del Gran Premio de Las Vegas

La primera práctica libre está programada para el jueves 19 de noviembre a las 21:30, hora de Argentina. La segunda sesión se realizará el viernes 20 a la 1, mientras que la tercera práctica tendrá lugar ese mismo día a las 21:30.

La clasificación se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a la 1. La carrera principal está prevista para el domingo 22, también a la 1 de la madrugada argentina.

La situación de Colapinto y los campeonatos definidos

Colapinto llega al Gran Premio con una sequía que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El campeonato de pilotos ya está definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien, según la información publicada, se consagró con 20 años a bordo de su Mercedes y se convirtió en el campeón más joven de la historia.

En el campeonato de constructores, Mercedes también aseguró el título y aventaja por casi 150 puntos a su escolta, Ferrari.

Con el certamen resuelto, el foco estará puesto en la actuación de los pilotos durante las últimas fechas y en la posibilidad de que Colapinto pueda volver a sumar para Alpine.