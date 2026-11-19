El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se realizó en Shenzhen y terminó con un comunicado conjunto sobre desarme nuclear, energía y reforma de la ONU.

La cumbre entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se concretó este jueves en la ciudad de Shenzhen, en el sudeste chino. Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin mantuvieron una reunión de una hora y media y luego difundieron un comunicado conjunto.

El encuentro tuvo como ejes el desarme nuclear, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones diplomáticas internacionales. También se abordaron la producción energética, la estabilidad del suministro de petróleo, la situación de Irán y el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI).

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Los principales puntos del comunicado

Los tres países manifestaron su compromiso con la reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su carácter de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Según el documento, el objetivo es que el organismo responda de manera más eficaz a los desafíos globales y cumpla su misión vinculada con la paz y la seguridad internacionales.

Además, China, Rusia y Estados Unidos plantearon elevar la producción y el envío de derivados de petróleo “en beneficio de todos los países” y remarcaron la importancia de garantizar un suministro energético estable.

En materia nuclear, los mandatarios coincidieron en que “en una guerra nuclear no hay ganadores y jamás debe librarse”. En ese marco, señalaron que trabajarán para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación.

El comunicado también destacó el principio del consentimiento de los Estados y el respeto por las inmunidades de sus funcionarios. Los tres gobiernos cuestionaron que la CPI y otros organismos similares puedan abusar de sus competencias y sostuvieron que los funcionarios estatales deberían contar con inmunidad frente a sus procesos.

Las declaraciones de Xi Jinping y Putin

Putin afirmó que “Rusia está dispuesta a trabajar con China y Estados Unidos para contribuir a la paz”. Por su parte, Xi Jinping sostuvo que las tres potencias deben asumir un papel ejemplar frente a los desafíos globales y en la preservación de la estabilidad mundial.

“La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”, expresó el presidente chino.

Un encuentro paralelo a la cumbre del APEC

La reunión se gestó en paralelo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El cara a cara tuvo lugar en las instalaciones del complejo Kylin Villa y se extendió exactamente durante una hora y media, según información citada por la Agencia Noticias Argentinas a partir de medios internacionales.

China puso el foco en el valor simbólico de la convocatoria y en su potencial para apuntalar la estabilidad estratégica global. Desde la Casa Blanca describieron el encuentro como una instancia exploratoria inicial para analizar futuras reducciones de las reservas atómicas, aunque no previeron resoluciones inmediatas.

En tanto, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov había anticipado que la agenda incluiría mecanismos para recomponer los vínculos entre las grandes potencias y definir su aporte al equilibrio internacional.

Una vez finalizada la reunión, Donald Trump partió en su vuelo de regreso a Estados Unidos.