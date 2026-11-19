El empresario de Villa Mercedes está imputado en la causa por presunta corrupción en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

La Justicia extendió por 90 días la prisión preventiva de Christian Becher, empresario de Villa Mercedes imputado en la causa por presunta corrupción en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música. Además, anunció que declarará por primera vez desde su detención.

La resolución fue adoptada este miércoles en los Tribunales de Villa Mercedes por el juez Santiago Ortiz, quien consideró que continúan vigentes los riesgos procesales. Tras la decisión, la defensa planteó un recurso de revisión y el expediente será remitido nuevamente al Colegio de Jueces.

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La situación de los acusados

Becher permanece detenido junto con la exdiputada Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes también cumplen prisión preventiva. Diego Torres, otro de los imputados, permanece bajo arresto domiciliario.

Según la acusación, los cuatro sospechosos están vinculados con los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, ocultamiento y destrucción de evidencia. En el caso de Becher, la imputación lo ubica como partícipe necesario de asociación ilícita y administración fraudulenta.

La declaración y el avance de la causa

Durante la audiencia, Becher, dueño de la estación de servicio Combustibles Argentinos, comunicó su decisión de declarar. La audiencia fue fijada para el 24 de noviembre.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que es necesario que continúe detenido e informó que próximamente formulará la acusación fiscal, con el objetivo de que la causa avance hacia el juicio oral.

La defensa rechazó el pedido por considerarlo desmedido, solicitó la libertad del empresario y, de manera subsidiaria, la prisión domiciliaria. También planteó que el encarcelamiento no debe operar como una pena anticipada y recordó el carácter provisorio de esta etapa del proceso.

Becher está señalado como el último eslabón en la extracción de fondos públicos del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en operaciones investigadas entre 2019 y 2023. En una revisión anterior de la medida de coerción, el Colegio de Jueces había considerado que la Fiscalía logró reconstruir la ruta del dinero y que Becher habría sido uno de los principales beneficiarios de la maniobra en perjuicio del Estado provincial.