La obra mejoró la iluminación, la señalización y las medidas de contención en el cruce de la ruta nacional 8 con la avenida Circunvalación.

La rotonda que conecta la ruta nacional 8 con la avenida Circunvalación, en Villa Mercedes, fue reinaugurada este jueves tras una obra de 90 días y una inversión de $911.500.000. El proyecto apuntó a mejorar la seguridad vial en un corredor de tránsito intenso.

El acto contó con la participación del gobernador Claudio Poggi, el director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, además de autoridades provinciales y municipales.

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Qué trabajos se realizaron

La intervención incluyó la renovación integral del sistema de iluminación. Se desmontaron equipos obsoletos y se instalaron nuevas luminarias LED, junto con tableros, cableados y accesorios. También se incorporó un sistema de protección antivandálico.

Según explicó Sosa Zamarbide, la obra surgió luego de detectar accidentes en ese punto del corredor bioceánico. Durante la noche o en condiciones de oscuridad, los conductores no contaban con suficiente anticipación visual para identificar el cordón de la isleta central y los radios de giro.

Además, se reconstruyeron losas de hormigón y se colocaron barandas metálicas de protección alrededor de la columna y del círculo central. Estas estructuras buscan prevenir impactos o reducir su gravedad en caso de que ocurran.

La obra se completó con demarcación horizontal de alta reflectividad, realizada con material termoplástico en caliente, y nueva señalización vertical en los accesos de las distintas ramas de la rotonda.

Una intervención sobre un corredor estratégico

Durante la reinauguración, Poggi sostuvo que el cruce llevaba alrededor de diez años en esas condiciones y señaló que la intervención formaba parte de una estrategia de infraestructura vial.

“Al día 90 estamos inaugurando la obra, eso significa cumplir con los compromisos asumidos”, afirmó el gobernador, según informó la Agencia de Noticias San Luis.

El mandatario también destacó que el objetivo es reducir la posibilidad de accidentes y proteger tanto a quienes circulan por la zona como a los camiones que trasladan productos por este corredor.

Tras el corte de cintas, las autoridades se fotografiaron junto con colaboradores, integrantes del Ente de Control de Rutas, legisladores provinciales y municipales y el ministro de Turismo y Cultura, José Picco.