La propuesta fue incluida en un informe bipartidista de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, que señaló riesgos en proyectos de litio, telecomunicaciones e infraestructura espacial.

El Congreso de Estados Unidos recomendó instalar un equipo de auditores en Argentina y otros países de América Latina para revisar contratos de inversión antes de su firma y contrarrestar la influencia de China, según el informe anual 2026 de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China (USCC).

La propuesta contempla la creación de un Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras (FIRST, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense. El organismo enviaría delegaciones para evaluar contratos, capacitar a funcionarios en anticorrupción y derecho contractual, y promover capital estadounidense como alternativa a inversores considerados no confiables.

Publicidad

El foco sobre Jujuy y los proyectos de litio

El documento, de más de 700 páginas, dedica al caso argentino un espacio mayor que al de cualquier otro país de la región. Entre los ejemplos citados aparece Jujuy, donde empresas chinas participan en proyectos de litio y en iniciativas de vigilancia urbana.

La compañía CNGR Advanced Material controla el 90% del proyecto Solaroz y avanza en Jama, mientras que Ganfeng Lithium opera Cauchari-Olaroz, con planes para ampliar su capacidad de 40.000 a 85.000 toneladas anuales. Según una evaluación de octubre de 2026 mencionada en el informe, el capital chino representa el 72% de la inversión propuesta en litio bajo el programa RIGI en todo el país.

La comisión sostuvo que los gobiernos subnacionales “con frecuencia negocian grandes proyectos de inversión e infraestructura pero tienen capacidad limitada para evaluar sus implicancias para la seguridad nacional”. En ese sentido, describió los vínculos provinciales como relaciones que pueden sostenerse pese a los cambios de gobierno nacional y con menor escrutinio que los acuerdos federales.

Telecomunicaciones e infraestructura espacial

Otra recomendación plantea ampliar fuera de Estados Unidos el programa de reemplazo de equipos de Huawei y ZTE, comenzando por América Latina. El informe tomó como referencia un piloto de USD 8 millones implementado en Panamá y vinculó la iniciativa con un contrato de casi USD 30 millones firmado por ZTE con Jujuy en 2019 para instalar sistemas de vigilancia urbana.

El documento también propuso que el Director de Inteligencia Nacional produzca informes anuales desclasificados sobre la presencia china en puertos, energía, telecomunicaciones e infraestructura espacial del hemisferio occidental.

En Argentina, el análisis identificó como activo estratégico de mayor sensibilidad a la Estación Espacio Lejano de Neuquén, operada por la China Satellite Launch and Tracking Control General. La instalación cuenta con una antena de 35 metros que, según el informe, podría utilizarse para inteligencia de señales y guía de misiles.

La comisión señaló además que un contrato bilateral establece que Buenos Aires “no puede interferir ni interrumpir” las actividades realizadas en la estación y que los científicos argentinos tienen acceso a apenas el 10% del tiempo operativo de la antena. También mencionó la estación terrena de Río Gallegos como parte de una red de infraestructura espacial de uso dual.

El swap y la actividad pesquera

El informe recordó que, antes de las elecciones de octubre de 2023, el Gobierno argentino utilizó la línea de swap con China para cubrir USD 2.800 millones de un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional que superaba los USD 5.000 millones.

Según el documento, Beijing anunció días antes de los comicios que más que duplicaría los fondos disponibles para uso libre y flexible. Después de la victoria de Javier Milei, China suspendió nuevos fondos y redujo ese tramo a su valor previo a la elección. Para la comisión, la secuencia mostró cómo los vínculos financieros pueden influir sobre los ciclos electorales sin una intervención diplomática directa.

El dossier también citó el despliegue militar argentino de enero de 2025 para vigilar una flota pesquera china frente a la costa sur del país. La comisión encuadró el episodio dentro de las implicancias de seguridad asociadas a la flota china de aguas distantes.

Un informe aprobado por unanimidad

La USCC es un organismo independiente creado por el Congreso estadounidense en octubre de 2000 para monitorear las consecuencias económicas y de seguridad de la relación entre Washington y Beijing. Está integrada por 12 comisionados, seis republicanos y seis demócratas.

El informe 2026 fue aprobado por unanimidad y presentado el miércoles 18 de noviembre, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, viajaba a Shenzhen para participar de la cumbre de líderes del APEC y reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

La comisión también indicó que el déficit comercial de América Latina con China alcanzó un récord de USD 46.900 millones en 2025. Además, afirmó que empresas chinas financian, construyen u operan al menos 37 de los 118 puertos de la región y que equipos de Huawei sostienen hasta el 70% de las redes 4G latinoamericanas.