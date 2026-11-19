Una conmemoración que no busca competir con otras reivindicaciones, sino sumar al respeto, la igualdad y la convivencia.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que trasciende los saludos y reconocimientos para abrir un espacio de reflexión sobre el papel de los varones en la sociedad, sus contribuciones, sus responsabilidades y los desafíos que enfrentan en la vida cotidiana.

La celebración también propone abordar cuestiones que durante mucho tiempo permanecieron relegadas, como la salud mental masculina, la prevención de enfermedades, las dificultades para expresar emociones y la necesidad de construir relaciones familiares y sociales basadas en el respeto.

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En este jueves 19 de noviembre de 2026, la conmemoración vuelve a recordar que reconocer a los hombres también significa comprender sus vulnerabilidades, acompañar sus dificultades y promover una sociedad donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

El origen de una celebración con alcance internacional

Aunque existieron iniciativas anteriores, la conmemoración del Día Internacional del Hombre en su fecha actual comenzó en 1999, en Trinidad y Tobago, impulsada por el profesor universitario Jerome Teelucksingh.

La elección del 19 de noviembre tuvo un significado personal para su promotor, ya que coincidía con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo positivo de masculinidad.

Desde entonces, la iniciativa se extendió a numerosos países y fue incorporando actividades de concientización, encuentros educativos, campañas de salud y espacios de diálogo.

A diferencia de otras efemérides internacionales, el Día del Hombre no es una fecha oficialmente proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque alcanzó reconocimiento social y difusión en distintos ámbitos institucionales.

La salud masculina: aprender a cuidarse también es una forma de fortaleza

Uno de los principales objetivos de esta jornada es promover una mayor conciencia sobre la salud de los hombres.

Durante generaciones, numerosos varones crecieron bajo la idea de que debían mostrarse fuertes en todo momento, soportar el dolor y evitar expresar sus preocupaciones. Esa concepción cultural puede convertirse en un obstáculo cuando llega el momento de consultar a un profesional, reconocer un problema emocional o solicitar acompañamiento.

La prevención de enfermedades cardiovasculares, los controles médicos adecuados para cada edad, la salud sexual, la detección oportuna de determinadas enfermedades y la adopción de hábitos saludables forman parte de las recomendaciones para mejorar la calidad de vida.

Pero la salud no se limita al cuerpo. El bienestar emocional también merece atención.

La ansiedad, la depresión, la soledad, las presiones económicas, las dificultades laborales y los conflictos familiares pueden afectar profundamente a los hombres, aun cuando muchas veces no encuentren palabras o espacios para expresar lo que sienten.

Por eso, uno de los mensajes más importantes de esta fecha es que pedir ayuda no representa debilidad, sino una decisión responsable frente al propio bienestar.

El valor de los hombres que construyen comunidad

El Día Internacional del Hombre también constituye una oportunidad para reconocer a quienes, desde distintos lugares, contribuyen cotidianamente al desarrollo de la sociedad.

Son padres, abuelos, hijos, hermanos, docentes, trabajadores, profesionales, emprendedores, deportistas, voluntarios y vecinos que, muchas veces lejos de cualquier reconocimiento público, sostienen vínculos, acompañan a sus familias y participan activamente de sus comunidades.

En ciudades como Villa Mercedes, ese aporte se manifiesta en las historias de quienes trabajan, enseñan, cuidan, emprenden, transmiten conocimientos y colaboran con instituciones sociales, culturales y deportivas.

No se trata de idealizar una figura masculina ni de establecer que todos los hombres deban cumplir un mismo papel. Por el contrario, la jornada permite destacar la diversidad de experiencias y reconocer que existen distintas maneras de construir una vida significativa.

El compromiso, la honestidad, la solidaridad, la sensibilidad y la responsabilidad no pertenecen exclusivamente a un género, pero son valores que también merecen ser promovidos entre los hombres y las nuevas generaciones.

Nuevas masculinidades: el desafío de dejar atrás los estereotipos

La sociedad experimentó importantes transformaciones en la manera de comprender los roles de género.

Aquella imagen tradicional del hombre que debía ser exclusivamente proveedor económico, mostrarse emocionalmente imperturbable y asumir todas las decisiones familiares está siendo revisada frente a nuevas formas de convivencia.

Hoy se promueve una masculinidad que pueda integrar la sensibilidad, la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la participación activa en la crianza de los hijos, el diálogo y el respeto por la autonomía de las demás personas.

Esto no significa desconocer valores tradicionales positivos, como el esfuerzo, la perseverancia o el compromiso con la familia, sino comprender que pueden convivir con una mayor apertura emocional y una distribución más equitativa de las responsabilidades.

Ser un hombre responsable no implica tener siempre todas las respuestas, sino también saber escuchar, reconocer errores y aceptar ayuda cuando resulta necesaria.

La importancia de educar a los niños y adolescentes

La conmemoración también pone el foco en los niños y adolescentes, quienes construyen sus primeras referencias sobre la masculinidad a partir de sus familias, escuelas, amistades y entornos digitales.

En ese proceso, resulta fundamental ofrecer modelos positivos que promuevan el respeto, la empatía, la resolución pacífica de los conflictos y la libertad para expresar emociones.

Permitir que un niño manifieste tristeza, temor o inseguridad sin ser ridiculizado es tan importante como enseñarle el valor de la responsabilidad, la autonomía y la perseverancia.

La educación emocional y la prevención de la violencia constituyen herramientas para formar adultos capaces de establecer vínculos saludables y afrontar las dificultades de manera constructiva.

Una conmemoración que también promueve la igualdad

El Día Internacional del Hombre no fue concebido como una celebración opuesta al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Ambas fechas tienen historias, contextos y objetivos propios, pero pueden contribuir a una conversación social más amplia sobre los derechos, las oportunidades y las dificultades que atraviesan las personas.

Reconocer los problemas que afectan especialmente a los varones no significa minimizar las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Por el contrario, construir relaciones más justas requiere comprender las necesidades de todos, cuestionar los prejuicios y favorecer una convivencia basada en la dignidad humana.

El mensaje de este 19 de noviembre: hombres que también merecen ser escuchados

En una sociedad marcada por la velocidad, las exigencias económicas y las transformaciones familiares, la conmemoración ofrece una oportunidad para detenerse en preguntas sencillas, pero importantes.

¿Cómo están emocionalmente los hombres de nuestro entorno? ¿Cuándo fue la última vez que realizaron un control de salud? ¿Encuentran espacios para hablar de sus preocupaciones? ¿Pueden compartir sus dificultades sin sentirse juzgados?

Son interrogantes que invitan a mirar más allá de las apariencias y comprender que detrás de cada historia personal existen esfuerzos, aspiraciones, alegrías y también momentos de fragilidad.

Este 19 de noviembre, el reconocimiento puede expresarse mediante un saludo, un agradecimiento, una conversación pendiente o un gesto de acompañamiento.

Porque el verdadero sentido de la fecha no consiste únicamente en celebrar lo que los hombres hacen, sino también en reconocer lo que sienten, valorar lo que aportan y recordar que tienen derecho a cuidarse, ser escuchados y vivir con dignidad.

Y quizás allí resida uno de los mensajes más importantes del Día Internacional del Hombre: la fortaleza no se mide solamente por cuánto se puede resistir, sino también por la capacidad de cuidar, compartir, respetar y construir junto a los demás.

El lema de 2026: «El futuro es de todos»

La edición de este año tiene como lema internacional «The Future Is Everyone», traducido como «El futuro es de todos».

La consigna propone que el bienestar de hombres, mujeres, niños y niñas no debe entenderse como una competencia, sino como una responsabilidad compartida. También busca promover modelos masculinos positivos y relaciones más igualitarias.