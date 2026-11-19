El torneo tendrá ocho series a partido único entre el 20 y el 25 de noviembre, con localía para los equipos mejor ubicados y definición por penales si persiste el empate.

El torneo Clausura 2026 ya tiene definidos sus cruces de octavos de final. La Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron que los 16 equipos clasificados disputarán ocho series a partido único entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

Los encuentros se jugarán con localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular y serán transmitidos por TNT Sports y ESPN Premium. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un suplementario de 30 minutos y, si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

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El calendario de los octavos de final

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 20, en el estadio José Amalfitani, con el partido entre Vélez y Belgrano. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y tendrá transmisión de TNT Sports.

El sábado 21 se disputarán dos partidos. A las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, con arbitraje de Pablo Echavarría y emisión de ESPN Premium. Luego, a las 17, Argentinos Juniors enfrentará a Independiente en el estadio Diego Armando Maradona, bajo la conducción arbitral de Jorge Baliño y por TNT Sports.

El domingo 22 concentrará tres encuentros. A las 16, Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

A las 19, River recibirá a Lanús en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. A las 22, Instituto se medirá con Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con Darío Herrera como juez y emisión de ESPN Premium.

El lunes 23, a las 17, Gimnasia de La Plata enfrentará a Newell’s en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro será Nicolás Ramírez y el partido será transmitido por TNT Sports.

El último cruce de los octavos se jugará el miércoles 25, a las 21, en La Bombonera. Allí, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, con Luis Lobo Medina como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

Cómo quedó el cuadro

El primer sector del cuadro quedó integrado por Instituto-Huracán, River-Lanús, Argentinos Juniors-Independiente y Vélez-Belgrano.

El segundo reúne los cruces entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia y Barracas Central, Boca e Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata y Newell’s.

Rosario Central, primero de la Zona B, tiene asegurada la localía hasta las semifinales. Si supera su serie, enfrentará al vencedor del partido entre Defensa y Justicia y Barracas Central.

Los cuartos de final se disputarán durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario a confirmar.