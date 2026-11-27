Detienen a un hombre, de 52 años, es el padrastro de la madre de la niña y quedó imputado por homicidio agravado por alevosía. La causa comenzó con una denuncia por la desaparición del grupo familiar.

Un hombre de 52 años fue detenido e imputado por el homicidio agravado por alevosía de una bebé de un mes, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda en construcción del barrio Playa Los Lobos, en Miramar.

La investigación se inició el 23 de noviembre, luego de que vecinos denunciaran que no habían visto durante un período prolongado a integrantes de un grupo familiar compuesto por adultos, niños, niñas y adolescentes.

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Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, se activó un operativo de búsqueda que incluyó a efectivos del Departamento de Investigaciones (DDI) y tareas en Miramar, Mar del Plata y Chapadmalal. Los investigadores realizaron entrevistas a familiares, recorridas y otras diligencias.

Encontraron a parte de la familia en Mar del Plata

Las pesquisas permitieron localizar a parte del grupo familiar en un domicilio situado en la zona de Peralta Ramos al 4600, en Mar del Plata. Sin embargo, al llegar al lugar, la Policía constató que la bebé no se encontraba allí.

Por indicación del fiscal Rodolfo Moure, los integrantes del grupo familiar y el hombre investigado fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata. También intervino el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

El hallazgo del cuerpo en Playa Los Lobos

Con la bebé aún desaparecida, los investigadores avanzaron hacia una construcción ubicada en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata y a pocos kilómetros de Chapadmalal.

El cuerpo de la niña fue encontrado en ese lugar. Personal de la Policía Científica y una médica de la fuerza realizaron las tareas periciales y el examen preliminar.

Tras esas primeras diligencias, el fiscal Moure dispuso la aprehensión del padrastro de la madre de la víctima, quien quedó imputado por homicidio agravado por alevosía. El acusado fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración y luego alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

La causa continúa abierta y permanece a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, que busca establecer con precisión las circunstancias en las que murió la bebé.