El gobernador Claudio Poggi entregó los certificados de preadjudicación durante una recorrida por las obras del programa Tenemos Futuro.

55 familias de Villa Mercedes recibieron los certificados de preadjudicación de sus viviendas y, según anunció el gobernador Claudio Poggi, recibirán las llaves el próximo 19 de diciembre. La entrega se realizó durante una recorrida por las obras del programa Tenemos Futuro.

La actividad correspondió a la visita número 151 del mandatario provincial, quien supervisó el avance de los trabajos y acompañó a los futuros propietarios en el reconocimiento de las unidades habitacionales.

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Requisitos para acceder a las viviendas

Durante su discurso, Poggi explicó que resultar sorteado no convierte automáticamente a una persona en preadjudicataria. Antes deben verificarse los requisitos establecidos por la ley de vivienda.

Según detalló, las condiciones principales son contar con 10 años de residencia en la provincia de San Luis y no tener una vivienda. La Secretaría de Política Habitacional también solicita documentación e información adicional para completar los controles.

El Gobernador señaló que, con la preadjudicación, las viviendas dejan de ser identificadas solo por un número y pasan a estar vinculadas con cada familia seleccionada.

Características de las casas

Las unidades tienen 57 metros cuadrados cubiertos y están construidas sobre terrenos de más de 300 metros cuadrados. Cuentan con dos dormitorios, un baño y un living comedor integrado, de acuerdo con la información difundida durante la recorrida.

Las obras se encuentran en los últimos tramos de construcción. La fecha anunciada para la entrega de llaves es el 19 de diciembre, cuando las familias podrán comenzar el proceso de mudanza a sus nuevos hogares.

Más viviendas y empleo en la construcción

Durante la actividad, Poggi afirmó que el Gobierno provincial continuará construyendo viviendas para las personas inscriptas que cumplan con los requisitos del programa.

Además, informó que ya comenzó la construcción de otras 300 viviendas detrás de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). El proyecto fue presentado como parte de una política que busca ampliar la respuesta habitacional y sostener la actividad del sector de la construcción.

“La vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”, sostuvo el Gobernador. También vinculó el desarrollo de los planes habitacionales con la generación de puestos de trabajo para los trabajadores de la construcción.