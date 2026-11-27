Han pasado varias semanas desde aquella noche y todavía no estoy seguro de haber regresado del todo.

Hay experiencias que uno puede contar inmediatamente después de haberlas vivido. Hay otras que necesitan sedimentar en algún lugar del alma, como la tierra en el fondo de un río. Y hay algunas, quizás las más extrañas, que continúan sucediéndonos mucho después de haber terminado.

Aquella noche había luna llena en Villa Mercedes.

Había llegado con mi cámara para registrar una jornada de cocción de piezas de barro, invitado por Analí Muñoz Videla y ese entrañable grupo de seres humanos a quienes ella llama cariñosamente «los chicos de barro».

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En el patio, un horno de ladrillos apilados guardaba en sus entrañas pequeñas criaturas de tierra que aguardaban su encuentro definitivo con el fuego. Había que alimentarlo con paciencia, como quien alimenta a un dios antiguo del que se desconoce el humor y del que se espera, con cierta reverencia, alguna forma de benevolencia.

Mientras el horno respiraba, Analí sahumaba el lugar y a sus compañeros. El humo ascendía hacia la noche y ella se desplazaba entre las personas, el fuego y las sombras con una extraña cadencia. Hay algo en los movimientos de Analí que hace pensar que danza, aun cuando simplemente camina. Tal vez ni siquiera ella lo sepa. Bajo aquella luna, entre el humo y los resplandores del horno, resultaba difícil distinguir dónde terminaba el gesto cotidiano y dónde comenzaba la ceremonia.

Pero aquella no era una noche cualquiera.

En otros rincones del planeta, bajo esa misma luna, otros hombres y mujeres alimentaban sus propios fuegos. Separados por montañas, océanos, lenguas y fronteras, aquellos hacedores que durante el año habían entregado sus manos a la tierra celebraban una jornada de cocción colectiva.

Me pareció hermosa aquella comunión silenciosa. En algún lugar del mundo, alguien a quien jamás conoceríamos estaba contemplando el fuego con las mismas incertidumbres y las mismas esperanzas.

Y pensé en lo curioso que resultaba encontrar, en pleno siglo XXI, semejante forma de encuentro.

En un mundo que parece empeñado en desterrar la espera de nuestras vidas, estos hombres y mujeres han elegido una materia que no entiende de urgencias. Una materia a la que no se puede convencer con discursos, ni apurar con algoritmos, ni trabajar a través de una pantalla.

El barro exige presencia.

Exige las manos, el cuerpo, la paciencia, la emoción. Exige aceptar la frustración, algún insulto que se escapa cuando una pieza se quiebra y ese inexplicable acto de amor que supone volver a hundir las manos en la tierra para comenzar de nuevo.

Hay algo profundamente rebelde en todo ello.

Mientras nuestra civilización parece avanzar hacia un mundo cada vez más desprovisto de materia, ellos regresan a la sustancia que alguna vez estuvo en el origen de nuestros primeros refugios, de nuestros primeros utensilios y de tantas de nuestras antiguas divinidades.

Regresan a la tierra. Y quizás, sin proponérselo, regresan también a alguna región olvidada de sí mismos.

Muchos años antes de aquella noche, en las acequias de San Juan, una niña de cinco o seis años modelaba pequeñas casas con el barro húmedo y las decoraba con flores que le robaba a las plantas de su madre.

Aquella niña era Analí.

Su mundo estaba hecho de árboles frutales, de aromas de tierra mojada, de animales, de agua que corría por las acequias y de una naturaleza que descubría con todos los sentidos. Antes de conocer las grandes teorías del arte, antes de que alguien le enseñara a nombrar las cosas que hacía, ya existía entre ella y la tierra una conversación.

A los catorce o quince años, mientras pintaba unos círculos bajo la sombra de un árbol en el patio de su escuela, tuvo una de esas extrañas certezas que muy pocas veces nos concede la vida: supo a qué quería dedicar su existencia.

Estudió en la Universidad Nacional de San Juan y el camino la trajo hasta Villa Mercedes, donde descubrió en la docencia otra forma de creación. En junio de este año cumplió veinticinco años en la educación pública provincial. En las aulas del Instituto de Formación Docente Continua encontró un territorio de preguntas, de encuentros, de aprendizajes y de resistencia.

Pero la vida, con sus exigencias y sus pequeñas tiranías cotidianas, la mantuvo durante más de veinte años alejada de buena parte de su propia producción.

Hasta que, en 2018, volvió al barro.

No sé si la mujer regresó a buscar a aquella niña de las acequias sanjuaninas o si fue la niña quien, después de tantos años, regresó a buscar a la mujer.

Quizás ambas se encontraron en algún puñado de tierra húmeda.

Podríamos decir que Analí Muñoz Videla es una artista plástica. Podríamos recurrir a sus estudios, a sus antecedentes académicos y a todas esas categorías con las que Occidente ha intentado ordenar las manifestaciones del espíritu humano. Pero ella reniega de semejantes definiciones, de esas miradas eurocéntricas que pretenden nombrar universos que acaso existían mucho antes que las palabras utilizadas para nombrarlos.

Analí prefiere llamarse Hacedora de mundos. Y ha encontrado en las Poéticas de lo invisible una manera de nombrar su búsqueda.

Tampoco llama obras a sus creaciones. Las llama «hacerse».

Confieso que me llevó algún tiempo comprender la profundidad de esa palabra.

¿Cómo llamar obra a algo que, mientras estamos creándolo, nos está creando también a nosotros? ¿En qué momento termina la voluntad de las manos y comienza la voluntad de la materia? ¿Cuánto de nosotros queda en la tierra y cuánto de esa tierra comienza, silenciosamente, a habitarnos?

Para Analí, las materialidades poseen memorias, saberes y universos simbólicos. El barro, la madera, las fibras y los pigmentos naturales no son meros instrumentos al servicio de una idea. Son interlocutores de una conversación cuyo desenlace nadie conoce de antemano.

Y quizás allí resida buena parte de la magia.

Aquella noche, cuando comenzaron a retirar los ladrillos del horno, tuve la sensación de estar asistiendo a un nacimiento. De aquel vientre ardiente comenzaron a emerger seres extraños y hermosos, portadores de cicatrices, de colores inesperados y de secretos que el fuego parecía haberles confiado durante su permanencia en las sombras.

Habían nacido de la tierra, del fuego, de las manos de los chicos de barro y de vaya uno a saber qué antiguo suspiro mágico que andaba vagando aquella noche bajo la luna.

He vuelto a contemplar esas piezas desde entonces. Algunas parecen guardar la memoria de civilizaciones que nunca existieron. Otras evocan cuerpos, semillas, criaturas dormidas, heridas o refugios de seres que desconocemos. Hay en ellas algo familiar y, al mismo tiempo, profundamente misterioso.

Poseen su propia magia. Una magia que no necesita ser explicada y que, quizás, perdería parte de su encanto si intentáramos hacerlo.

Porque también ellas nos transforman cuando las contemplamos. Nos invitan a ingresar en un universo simbólico donde el tiempo transcurre de otra manera, donde las cosas no necesitan tener una utilidad para justificar su existencia y donde todavía es posible maravillarse ante un puñado de tierra.

He tardado semanas en intentar comprender lo que viví aquella noche. Sospecho que aún no he terminado de hacerlo.

Tal vez porque aquello fue un ritual. Y un ritual, cuando es verdadero, no deja intacto a quien participa de él.

Yo había llegado con una cámara, creyendo que sería testigo del nacimiento de los «hacerse» de Analí y sus chicos de barro. Ignoraba entonces que también yo, sin haber hundido siquiera mis manos en la tierra, formaría parte de aquel proceso.

Desde aquella noche me acompaña una pregunta.

Cuántas veces, desde que el hombre aprendió a encender el fuego, habrá creído estar dando forma a la tierra, sin advertir que era la tierra la que, paciente y amorosamente, continuaba dándole forma al hombre.