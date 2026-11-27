El hombre, de 48 años, fue imputado por corrupción de menores y delitos vinculados con estupefacientes. La Justicia investiga si hubo más víctimas.

Un docente de Ciencias Naturales de una escuela de La Boca quedó con prisión preventiva, acusado de contactar a adolescentes —varios de ellos, sus alumnos—, ofrecerles drogas y proponerles encuentros sexuales pagos con conocidos.

El acusado tiene 48 años y, según la imputación, se vinculaba con los adolescentes a través de Instagram. Luego los incorporaba a grupos de WhatsApp, donde se presentaba como “Tío” y buscaba generar un vínculo de confianza.

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Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de una alerta de la escuela donde trabajaba. Tras conocer los relatos de estudiantes, la Dirección de Educación Media del Gobierno porteño presentó una denuncia. Después declararon docentes y otros integrantes del personal del establecimiento.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), dirigida por Cecilia Amil Martín, y de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 33, especializada en Violencia de Género, a cargo de Marcela Solano.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que ambas áreas trabajan para determinar si existen más víctimas.

Las acusaciones contra el profesor

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el docente convocaba a los adolescentes a su vivienda, donde habría distintas drogas a disposición. Las denuncias también señalan que les ofrecía estupefacientes para consumir y para revender.

Las fiscales le atribuyeron además haber propuesto a estudiantes encuentros sexuales con conocidos a cambio de dinero. Por ese hecho, fue imputado por promoción o facilitación de la prostitución de una persona, agravada por una presunta situación de vulnerabilidad o de poder y autoridad, además de la minoría de edad de las víctimas.

También fue acusado de corrupción de menores, con el agravante de su condición de educador. En relación con las drogas, la imputación incluye entrega o suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y comercialización de esas sustancias.

Para las fiscales, la relación entre el acusado y los adolescentes presentaba una desigualdad de poder derivada de su condición de profesor. Esa circunstancia, junto con el vínculo de confianza que habría construido con los alumnos, motivó la intervención de la fiscalía especializada en violencia de género.

El allanamiento y la detención

El docente ya había sido apartado de su cargo cuando las fiscales solicitaron su detención y el allanamiento de su domicilio. Durante ese procedimiento no fue encontrado.

Posteriormente, fue localizado en un centro de rehabilitación de Moreno, donde se había internado. Según el comunicado oficial, agentes policiales lo hallaron oculto debajo de ropa en una sala de lavado.

La jueza Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, hizo lugar al pedido de prisión preventiva. La causa continúa para establecer si hubo otras personas afectadas.