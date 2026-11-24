El operativo se desarrolla en el kilómetro 673, donde todavía hay agua, barro, piedras y árboles sobre ambas manos de circulación. El corte preventivo y el desvío hacia la ruta provincial 11 continúan vigentes.

La Autopista de las Serranías Puntanas continúa cortada de manera preventiva a la altura del kilómetro 673, luego de las inundaciones provocadas por la crecida del río Nuevo. Este martes comenzaron las tareas de limpieza, aunque todavía permanecen sectores con agua sobre ambas manos de circulación.

El Ente Control de Rutas informó que las maquinarias llegaron durante la tarde para remover los materiales acumulados sobre la carpeta asfáltica. El operativo se concentra en el tramo afectado y continuará hasta entrada la noche.

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Según precisó el organismo, el agua disminuyó, pero aún había presencia de líquido tanto en la mano que conduce hacia Villa Mercedes como en la que va en dirección a Justo Daract.

El desborde del río Nuevo también dejó árboles, malezas, piedras y barro sobre la calzada. Por ese motivo, el tránsito permanece desviado hacia la ruta provincial 11.

El corte preventivo continuará hasta que estén dadas las condiciones necesarias para circular con seguridad. Las autoridades solicitaron a los conductores respetar los desvíos y las indicaciones del personal vial.

Las tareas de limpieza se retomarán este miércoles a primera hora, de acuerdo con la información difundida por el Ente Control de Rutas.