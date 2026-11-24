El relevamiento oficial se realizó en 19 jurisdicciones y registró que más de la mitad de las personas observadas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno contabilizó 9.421 personas en situación de calle en la Argentina, según un relevamiento oficial elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Más de la mitad fueron observadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo fue el primero de alcance nacional y se realizó en 19 jurisdicciones. No participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa ni Tierra del Fuego.

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La distribución por jurisdicción

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el registro con 5.176 personas, una cifra superior a la suma de las demás provincias participantes, que reunieron 4.245 casos.

Entre los distritos provinciales relevados, las mayores cantidades se registraron en Santa Fe, con 1.328 personas; Córdoba, con 588; Mendoza, con 421; Neuquén, con 401; y Entre Ríos, con 364.

También fueron contabilizadas 221 personas en Salta, 159 en Tucumán, 149 en Río Negro y 121 en Chaco. Por debajo de los cien casos quedaron San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

Perfil de las personas relevadas

El informe indicó que el 97,68% son argentinos. Además, los varones representan el 81,7% de la población observada, las mujeres el 16,4% y en el 1,9% de los casos no pudo determinarse el sexo.

Respecto del lugar de pernocte al momento del abordaje, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento transitorio o en el Dispositivo de Primer Acercamiento de la Ciudad de Buenos Aires. El 38,3% se encontraba efectivamente a la intemperie en la vía pública.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 77,17% de las personas relevadas tenía entre 19 y 59 años; el 11,80% correspondía a adultos mayores de 60 años o más, y el 9,87% a niños, niñas y adolescentes.

Las causas mencionadas y la permanencia

El Gobierno sostuvo que la situación de calle es un fenómeno multicausal, en el que se combinan factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, con problemáticas vinculares y trayectorias individuales.

Según los testimonios recogidos durante las entrevistas, las causas más citadas fueron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de empleo.

En cuanto a la trayectoria, el 58,6% declaró haber tenido al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32% se trataba de la primera vez. Además, el 34,09% acumulaba una permanencia prolongada de más de dos años.

De acuerdo con el informe técnico, el relevamiento busca generar información confiable, sistematizada y federal para superar la dispersión histórica de datos y diseñar políticas basadas en evidencia. El documento también señaló que el Estado nacional tendrá funciones de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica, sin sustituir a las jurisdicciones en la prestación directa de los servicios.