El diputado provincial está acusado en la causa por el presunto desvío de bienes y fondos del Complejo Molino Fénix. La Fiscalía busca que pueda ser juzgado junto con otros cinco imputados.

El desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán volvió a ser solicitado por el fiscal José Olguín, quien estimó en $1.800 millones, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el perjuicio ocasionado al Estado en la causa que investiga la sustracción de bienes y el presunto desvío de fondos del Complejo Molino Fénix.

El pedido fue presentado por segunda vez ante la Cámara de Diputados de San Luis. La Fiscalía sostiene que la inmunidad constitucional del legislador constituye una “traba” para que el proceso avance y para que Beltrán sea llevado a juicio junto con la exdiputada Anabela Lucero y otras cuatro personas.

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La acusación contra Beltrán

La causa ya cuenta con una acusación formal. Para Beltrán, la Fiscalía solicitó de manera preventiva una pena de 14 años de prisión, mientras que para Lucero pidió 13 años. Las penas mencionadas forman parte del requerimiento fiscal y no implican una condena.

Según la acusación, Beltrán fue “el principal responsable legal y administrativo” del organismo entre 2019 y 2023, durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. El expediente investiga una maniobra que habría permitido desviar bienes y fondos para beneficio personal, de terceros y para financiar una campaña política.

Lucero es considerada por la Fiscalía como “la principal beneficiaria”. La causa les atribuye a los imputados ocho hechos, entre ellos defraudación, asociación ilícita, destrucción de prueba y peculado.

El tratamiento en la Legislatura

Olguín expuso los detalles de la acusación ante la comisión de Legislación de la Legislatura provincial, presidida por Charly Pereyra. También participaron el fiscal adjunto Marcelo Palacios, las peritos contables Lorena Cuesta y Marcela Avila, y el comisario Rubén Pedernera.

Pereyra explicó que, aunque el período de sesiones ordinarias culminaba este miércoles, la Cámara podía convocar una sesión especial hasta el 30 de noviembre. No se descartaba que el tratamiento se realizara el jueves 26.

La comisión también analizó la posibilidad de que Beltrán renuncie a sus fueros, solicite que el pedido sea tratado o que se convoque a una audiencia especial. El 16 de septiembre, un primer pedido de desafuero no había prosperado por falta de un voto.

La postura de la Fiscalía

El fiscal afirmó que, sin el desafuero, el diputado no puede ser juzgado mientras mantenga sus fueros. “Si no se obtuviera el desafuero, el diputado Beltrán quedaría impune hasta el momento que venzan sus fueros”, sostuvo, y aclaró que la investigación y el proceso respecto de los demás imputados continuarán.

Olguín señaló que la pesquisa permitió reconstruir el recorrido de los fondos públicos, desde la emisión de las facturas y los cheques hasta el cobro y la identificación de los beneficiarios. También indicó que existen otros hechos posiblemente delictivos que todavía no fueron incluidos en esta etapa porque continúan bajo investigación.

La Fiscalía anticipó que, si se concreta el desafuero, solicitará medidas de coerción contra Beltrán, incluida la prisión preventiva. En tanto, Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero, su cuñado Ezequiel Scarel y el empresario villamercedino Christian Becher se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.