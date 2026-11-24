El tiempo en Villa Mercedes comenzó la semana con una mañana lluviosa, aunque las condiciones mejoraron durante el día. La Red de Estaciones Meteorológicas no descarta nuevas precipitaciones y tormentas durante la noche.
Para este martes se pronostican neblinas durante las primeras horas y cielo despejado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 24°C.
Ascenso de la temperatura durante la semana
El miércoles se espera un marcado ascenso térmico, con una mínima de 10°C y una máxima de 30°C, en una jornada con cielo despejado.
El jueves continuará el calor, con una máxima prevista de 32°C. El cielo estará parcialmente nublado y existen probabilidades de lluvias y tormentas, según el organismo meteorológico.
El pronóstico corresponde a Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y fue actualizado el martes 24 de noviembre de 2026.