La semana comenzó con lluvias y se prevén jornadas de ascenso térmico, con probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia el jueves.

El tiempo en Villa Mercedes comenzó la semana con una mañana lluviosa, aunque las condiciones mejoraron durante el día. La Red de Estaciones Meteorológicas no descarta nuevas precipitaciones y tormentas durante la noche.

Para este martes se pronostican neblinas durante las primeras horas y cielo despejado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 24°C.

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Ascenso de la temperatura durante la semana

El miércoles se espera un marcado ascenso térmico, con una mínima de 10°C y una máxima de 30°C, en una jornada con cielo despejado.

El jueves continuará el calor, con una máxima prevista de 32°C. El cielo estará parcialmente nublado y existen probabilidades de lluvias y tormentas, según el organismo meteorológico.

El pronóstico corresponde a Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y fue actualizado el martes 24 de noviembre de 2026.