Nahuel Aguilar tenía 32 años y estaba internado con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. El hecho ocurrió durante los festejos por el aniversario de la localidad bonaerense.

Un hombre murió este martes luego de permanecer internado en grave estado por las heridas sufridas durante la explosión de un local de comidas en Ezpeleta, partido de Quilmes.

La víctima fue identificada como Nahuel Aguilar, tenía 32 años y presentaba quemaduras en más del 50% de su cuerpo. El fallecimiento fue confirmado por el Municipio de Quilmes, que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

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“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos”, señaló el comunicado difundido por la administración local.

Cómo ocurrió la explosión en Ezpeleta

El siniestro ocurrió el domingo por la noche, durante la celebración por el 154° aniversario de Ezpeleta. En medio de los festejos se produjo una explosión seguida de un incendio dentro de un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.

Como consecuencia del hecho, siete personas resultaron heridas. Aguilar permanecía internado en grave estado hasta que este martes se confirmó su muerte.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar, la explosión se habría producido por una garrafa ubicada en la zona de la cocina, que era manipulada por la víctima. Hasta el momento, no trascendió cuál fue el motivo que provocó el estallido.

La causa fue caratulada como lesiones culposas e interviene la Fiscalía N° 22.

Con información de: noticiasargentinas.com

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