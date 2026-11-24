La caída de los mercados globales golpeó a los bonos argentinos tras la fuerte suba de la jornada anterior.

El riesgo país de la Argentina subió 36 puntos en la apertura de la rueda de este martes y alcanzó los 1.071 puntos, el nivel más alto del año, en un contexto internacional negativo que volvió a presionar sobre los bonos argentinos.

El mercado local reabrió este martes 24 de noviembre luego del feriado nacional del lunes 23. La baja generalizada se produjo después de una jornada previa de fuertes avances globales, que habían impulsado el valor de los títulos argentinos y provocado una disminución del indicador soberano.

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La evolución de los mercados internacionales

Según la información difundida por Noticias Argentinas, una aparente toma de ganancias revirtió parte del movimiento anterior. Los mismos indicadores que habían favorecido la recuperación de los activos comenzaron a deteriorarse y arrastraron a la baja a los bonos argentinos.

El avance del riesgo país refleja el aumento de la percepción de riesgo asociada a la deuda soberana argentina. En la apertura, el indicador llegó a ubicarse en 1.071 puntos, su mayor registro del año de acuerdo con el reporte.

La evolución del índice se produjo en una rueda marcada por la volatilidad internacional y por la reacción de los inversores luego de la fuerte suba registrada el día anterior.

Con información de: noticiasargentinas.com

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