El cantante, compositor y líder de Queen murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, en su residencia de Kensington, Londres.

Este martes se cumplen 35 años de la muerte de Freddie Mercury, cantante, compositor y líder de Queen, una de las figuras más influyentes de la historia del rock y la música popular.

El artista murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, en su residencia de Garden Lodge, ubicada en el barrio londinense de Kensington. La causa fue una bronconeumonía derivada del sida.

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Los comienzos de Freddie Mercury y la formación de Queen

Mercury nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania. Después de vivir un tiempo en la India, se mudó a Inglaterra en 1964.

En Londres se graduó como diseñador gráfico en el Ealing Art College. En 1970 fundó Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. La formación se completó un año después con la incorporación del bajista John Deacon.

La banda publicó discos fundamentales como A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game (1980). Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions”, “Somebody to Love” y “Don’t Stop Me Now”.

La histórica presentación de Queen en Live Aid

Uno de los momentos más destacados de su carrera en vivo ocurrió el 13 de julio de 1985, durante el festival benéfico Live Aid, realizado en el estadio de Wembley.

La actuación de Queen duró aproximadamente veinte minutos y fue seguida por más de 72.000 espectadores en el estadio. Además, registró una audiencia televisiva estimada en 1.500 millones de personas y quedó considerada como una de las presentaciones más importantes de la música contemporánea.

El diagnóstico de VIH y sus últimos días

En 1987, Mercury fue diagnosticado con VIH, aunque decidió mantener su estado de salud en secreto durante cuatro años para continuar trabajando en su carrera musical.

Con el avance de su enfermedad, dejó de realizar giras y apareció cada vez menos en público. La situación alimentó los rumores de la prensa británica, que comenzó a seguir de cerca su estado de salud.

El 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, hizo público su diagnóstico mediante un comunicado. “Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida”, expresó.

En el mismo mensaje, agregó: “Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo”.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 en Garden Lodge, la mansión de Kensington donde pasó sus últimos días. Su legado continúa asociado a la historia de Queen y a algunas de las canciones más reconocidas de la música popular.