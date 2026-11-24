El legislador del PJ albertista dejará su banca el 10 de diciembre de 2026, en medio de una causa por corrupción en la que el fiscal pidió una condena de 14 años de prisión.

El legislador provincial por el departamento Pedernera dejará su banca a partir del 10 de diciembre, tras el nuevo pedido de desafuero presentado por la Fiscalía en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Molino Fénix.

El diputado provincial Joaquín Beltrán formalizó su renuncia indeclinable a la banca que ocupa en la Cámara de Diputados de San Luis, mediante una nota fechada el martes 24 de noviembre de 2026 y dirigida a la Presidencia del cuerpo legislativo.

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La decisión se conoció luego de que el fiscal José Olguín insistiera con el pedido de desafuero del legislador en el marco de la investigación judicial por el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix, durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

Beltrán asumió en diciembre de 2023 como representante del departamento Pedernera, con un mandato de cuatro años que debía concluir en diciembre de 2027.

Los argumentos de su renuncia

En el documento, el legislador comunicó que su dimisión tendrá efecto a partir del 10 de diciembre de 2026 y fundamentó su decisión en el compromiso ético asumido en sesiones anteriores y en la necesidad de ejercer activamente su derecho de defensa.

Asimismo, rechazó expresamente las acusaciones formuladas en su contra.

“De ninguna manera, las imputaciones que han tomado estado público se corresponden con la realidad”, sostuvo Beltrán en la presentación dirigida a las autoridades legislativas.

La nota no implica un reconocimiento de responsabilidad por los hechos investigados.

La Fiscalía solicitó 14 años de prisión

La renuncia se produce en un escenario judicial que se profundizó durante los últimos días, luego de que el Ministerio Público Fiscal formulara la acusación contra Beltrán y otras cinco personas vinculadas a la causa del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

El fiscal José Olguín solicitó provisoriamente una pena de 14 años de prisión para Beltrán y de 13 años para la exdiputada provincial Anabela Lucero.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el exadministrador del complejo habría encabezado una asociación ilícita destinada al desvío de recursos públicos para beneficio personal, de terceros y para el financiamiento de actividades políticas.

De acuerdo con las pericias contables expuestas ante la Comisión de Legislación General, el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado provincial ascendería a 1.800 millones de pesos, cifra actualizada mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El antecedente del desafuero

El pasado 16 de septiembre, la Cámara de Diputados de San Luis rechazó el primer pedido de desafuero de Beltrán, al no alcanzarse la mayoría necesaria.

El viernes 20 de noviembre, tras formular la acusación, la Fiscalía presentó una nueva solicitud ante el Poder Legislativo.

Este martes 24, Olguín expuso ante integrantes de la Comisión de Legislación General los fundamentos de la acusación y las pruebas reunidas durante la investigación.

El representante del Ministerio Público Fiscal también anticipó que solicitará la prisión preventiva de Beltrán una vez que deje de contar con inmunidad parlamentaria.

Qué sucederá con la causa judicial

La presentación de la renuncia abre un nuevo escenario político, institucional y judicial en la provincia de San Luis.

La pérdida efectiva de los fueros parlamentarios permitiría avanzar con las actuaciones judiciales respecto del legislador, independientemente de la continuidad del proceso contra los demás acusados.

Por el momento, resta conocer el tratamiento institucional que tendrá la renuncia y las decisiones que adoptará la Justicia.

Cabe señalar que los pedidos de pena formulados por la Fiscalía no constituyen una condena y que los acusados conservan el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.