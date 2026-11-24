La conductora de 20 años fue sancionada preventivamente tras realizar maniobras peligrosas con una camioneta en las dunas de un balneario de Pinamar.

La conductora de 20 años que realizó trompos con una camioneta en el balneario La Frontera, en Pinamar, fue inhabilitada preventivamente para manejar hasta 2099 por el Ministerio de Transporte bonaerense.

La sanción alcanzó a Lara Magalí Rapallo, oriunda de Pilar y conocida como “Naotzumi” en plataformas digitales. La medida fue dispuesta luego de que se difundieran imágenes de las maniobras realizadas en la zona de La Olla.

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La maniobra con la camioneta en las dunas

Según la información oficial, Rapallo conducía una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa mientras cuatro personas permanecían paradas a los costados del vehículo. Luego comenzó a hacer trompos en las dunas, una situación que, de acuerdo con la autoridad provincial, puso en riesgo a quienes iban a bordo y a otras personas presentes en el balneario.

Ante la gravedad del episodio, se labró un acta por una infracción a la Ley de Tránsito 13.927. La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió la suspensión preventiva de la licencia hasta el año 2099.

Secuestraron el vehículo y hubo una imputación penal

Además de la sanción administrativa, la Policía bonaerense secuestró la camioneta. Rapallo fue imputada por la presunta violación del artículo 193 bis del Código Penal, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense.

La repartición, a cargo de Martín Marinucci, recordó que quienes conducen un vehículo tienen la responsabilidad de hacerlo de manera segura y de proteger tanto a los ocupantes como a terceros.

Con información de: elchorrillero.com