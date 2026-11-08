Comenzó la 21° Fiesta Provincial del Inmigrante en Calle Angosta

El evento reunió a vecinos, autoridades, expositores y emprendedores en una jornada de cultura y tradición; la fiesta continuará mañana con gastronomía y actividades.

Este viernes se desarrolló la apertura de la 21° Fiesta Provincial del Inmigrante, realizada en el complejo Calle Angosta, donde vecinos, vecinas y autoridades compartieron una jornada de cultura y tradición.

Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió el predio, dialogó con expositores y emprendedores y acompañó la propuesta, que reunió colores, sabores y expresiones culturales de distintos lugares.

Publicidad

La programación continúa este domingo

La fiesta continuará mañana con stands, puestos gastronómicos, trivias y otras actividades. La entrada tendrá un costo de 5 mil pesos, mientras que los menores abonarán a partir de los 12 años.

La organización está a cargo de la Asociación de Comerciantes y Vecinos Unidos Zona Estación.