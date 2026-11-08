El papa León XIV llegó a la Argentina y fue recibido por Javier Milei en Aeroparque

El papa León XIV arribó a Buenos Aires desde Uruguay para una visita de cuatro días que incluirá actividades en la Ciudad, Córdoba y Luján.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. El Sumo Pontífice arribó desde Uruguay para iniciar una visita de cuatro días, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En el aeropuerto porteño se realizó una ceremonia oficial de bienvenida, en el marco de la primera visita de León XIV al país desde el comienzo de su pontificado.

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La agenda de León XIV en Buenos Aires

Luego de su llegada, el Papa tenía previsto trasladarse al monumento al general José de San Martín, ubicado en la Plaza San Martín, en Retiro, donde participaría de un homenaje.

Más tarde, mantendría una reunión con Milei en la Casa Rosada. La agenda continuaría con un encuentro con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante su estadía, además, León XIV recibirá la llave de la Ciudad de manos del jefe de Gobierno porteño, según el cronograma difundido para la visita.

Las actividades previstas hasta el miércoles

El lunes, el Pontífice visitará al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas, y obispos y equipos sinodales de la Argentina.

El martes viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en Palermo.

La visita concluirá el miércoles. Primero, León XIV visitará al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Después de la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, prevista para las 13.30, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.