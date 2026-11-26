El músico falleció tras una larga batalla contra un cáncer de próstata metastásico. Integró la formación histórica del grupo británico y participó de discos como Rio y Astronaut.

Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, murió a los 65 años después de una “larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata”, según informaron la banda y su familia. El músico falleció en paz en su casa el lunes 23 de noviembre, rodeado de sus seres queridos.

La confirmación fue difundida el miércoles por la noche a través de un comunicado conjunto publicado en Instagram. Taylor había contado poco más de cuatro años antes que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro.

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El mensaje de la familia y Duran Duran

“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante. Pero para nosotros era el más maravilloso esposo, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso”, expresaron sus familiares. También destacaron que el músico afrontó los últimos años “con coraje y determinación” y que nunca perdió su amor por la vida.

Los integrantes de Duran Duran recordaron que Taylor estuvo presente “desde el principio de su historia” y señalaron que su manera de tocar fue clave para las canciones que llevaron al grupo británico a alcanzar reconocimiento internacional.

“Fue grandioso hacer música con él cuando nos reunimos los cinco miembros originales. Ese tiempo juntos, tanto sobre el escenario como en el estudio, significó mucho para todos nosotros”, señalaron los músicos.

La trayectoria de Andy Taylor en Duran Duran

Taylor formó parte de la primera etapa de Duran Duran hasta 1986, durante la expansión del grupo como uno de los principales exponentes del new wave. Su guitarra estuvo presente en canciones como “Rio” y “The Reflex”.

En 1985 participó junto con la banda del histórico concierto Live Aid, realizado en California. Esa presentación fue la última de la formación original durante más de una década y media.

Durante su primera salida del grupo, Taylor integró The Power Station junto con el bajista John Taylor —sin parentesco con él—, Robert Palmer y Tony Thompson. En ese período explicó que quería orientarse hacia el rock and roll, mientras Duran Duran avanzaba hacia un sonido más ligado al dance y el R&B.

El guitarrista regresó a Duran Duran en 2001, tras un acercamiento con el cantante Simon Le Bon. La formación se reunió para una gira por su 25° aniversario y también tocó en el Live 8 de 2005, en Roma. Taylor volvió a alejarse del grupo en 2006 por diferencias vinculadas con el rumbo creativo.

Los discos y el pedido de la familia

Como integrante estable, Taylor participó en cinco discos de Duran Duran: Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Arena (1984) y Astronaut (2004). También intervino en algunas sesiones de Notorious (1986).

Después de recibir el diagnóstico de cáncer, aportó guitarras en el álbum Danse Macabre, publicado en 2023. Además, durante su segunda etapa en la banda participó de un proyecto inconcluso llamado Reportage.

La familia pidió que los seguidores no envíen flores y solicitó que, en cambio, realicen donaciones a Prostate Cancer UK.