El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró en el Senado que parte de las reservas está en las bóvedas del organismo y otra parte en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea.

El oro del Banco Central volvió a quedar en el centro de la discusión política durante el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado.

La senadora peronista Florencia López cuestionó al funcionario y preguntó: “¿Dónde está el oro de los argentinos?”. También planteó si el Gobierno tenía previsto utilizar esas reservas como garantía.

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“Ustedes pusieron en riesgo las reservas de nuestro país”, sostuvo López durante su intervención.

Santilli defendió el resguardo de las reservas

Ante los cuestionamientos, Santilli afirmó que “las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”.

El jefe de Gabinete explicó que una parte de las tenencias se encuentra en las bóvedas del Banco Central y que otra está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

“No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo”, respondió el funcionario, en referencia a la Auditoría General de la Nación.

Durante su exposición, Santilli también lanzó una chicana contra la oposición: “Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro”.

La respuesta de José Mayans y Javier Milei

El jefe del bloque del PJ en el Senado, José Mayans, rechazó la explicación oficial. “Ustedes asumieron y dos días después sacaron el oro de Argentina, lo llevaron a Inglaterra y lo fundieron”, afirmó.

Mayans agregó: “Ese oro nunca más va a volver a la Argentina”.

Luego, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina publicó en la red social X que Santilli había despejado las dudas con el informe de la AGN y que las reservas estaban resguardadas en el Banco Central y en el BIS de Basilea.

El mensaje oficial también sostuvo que la gestión anterior había dejado “11.000”, sin que el material difundido precisara la unidad o el concepto al que hacía referencia.

El presidente Javier Milei retuiteó esa publicación y cuestionó a la oposición. “Es de no creer que sigan con la opereta del oro… cada días más patéticos… Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición… CIAO!”, escribió.