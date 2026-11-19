La Policía secuestró un revólver calibre 32 que habría sido trasladado en una mochila. El procedimiento ocurrió en distintos puntos de la ciudad.

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron demorados este miércoles 18 de noviembre en Villa Mercedes, en el marco de una causa por tenencia ilegal de un arma de fuego. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 32 que había sido abandonado dentro de una mochila.

El operativo fue realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, con la colaboración de policías del Comando Radioeléctrico. La intervención se inició a partir de información que indicaba que dos sujetos intentarían comercializar un arma que trasladaban en una mochila.

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Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los investigadores se dirigieron hasta calle Ameghino al 200, donde localizaron a los dos sospechosos.

Según la información policial, al advertir la presencia de los efectivos y recibir la voz de alto, ambos jóvenes escaparon corriendo en distintas direcciones. Antes de iniciar la fuga, dejaron abandonada una mochila junto a un árbol, en la vía pública.

Mientras un policía permaneció en el lugar para resguardar el objeto, sus compañeros comenzaron la persecución. En el interior de la mochila encontraron un revólver calibre 32.

Uno de los jóvenes fue alcanzado y demorado en inmediaciones de las calles Salta y General Paz. El otro fue localizado por policías del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2 en la zona de calle Teniente Turrado y pasaje José Hernández, en el barrio La Rioja.

Ambos demorados fueron trasladados a una dependencia policial, donde continuaron las diligencias de rigor. Además del arma, se secuestraron la mochila y otros elementos de interés para la investigación.

En el caso intervino la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, en el marco de la causa caratulada “Averiguación tenencia ilegal de arma de fuego”.