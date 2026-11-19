La REM advirtió por lluvias intensas, posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos sectores de la provincia.

La provincia de San Luis se encuentra bajo una alerta por tormentas fuertes, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). El aviso fue emitido este miércoles a las 18 y permanecerá vigente hasta las 9 del jueves.

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en toda la provincia. Algunas de ellas podrían ser localmente fuertes.

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Qué zonas de San Luis serán afectadas

Los fenómenos comenzarán a afectar principalmente al sur provincial durante la noche de este miércoles.

Luego, las tormentas se extenderán hacia las regiones centro y norte durante la madrugada del jueves, indicó la REM.

Qué condiciones se esperan

El organismo meteorológico advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

La alerta fue emitida para todo el territorio de San Luis y se mantendrá activa hasta las 9 del jueves.