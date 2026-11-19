El predio funciona desde hace más de 40 años en Misiones y alberga unos 400 ejemplares, de los cuales 252 pertenecen a fauna silvestre protegida.

Un zoológico de la ciudad misionera de Montecarlo fue allanado por la Policía Federal Argentina luego de que sus propietarios no pudieran presentar la documentación legal y administrativa vinculada con el funcionamiento del predio y la posesión de los animales.

El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una intervención coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional en materia de preservación animal.

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La investigación se inició a partir de denuncias y publicaciones en redes sociales que advertían sobre animales presuntamente desnutridos, deficiencias en las instalaciones, jaulas reducidas, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos en condiciones deficientes.

Además, organizaciones proteccionistas y fundaciones dedicadas al rescate de fauna silvestre señalaron supuestas irregularidades respecto del origen de algunos ejemplares y la falta de documentación respaldatoria.

El operativo en el predio de Montecarlo

El Departamento Delitos Ambientales recibió un oficio judicial de la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambiental, a cargo del doctor Ramiro González, con la anuencia de la Secretaría conducida por la doctora Romina Hachmann.

La medida ordenó una inspección ocular en el predio, de ocho hectáreas, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Montecarlo. El establecimiento funciona de manera ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas.

Con apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Eldorado, los agentes ingresaron al lugar y entrevistaron a dos hombres que se identificaron como propietarios y responsables del espacio.

Cuando fueron requeridos, ambos manifestaron que no contaban en el lugar con los documentos legales y administrativos relacionados con la actividad del zoológico, ni con la posesión y procedencia de los animales alojados.

Qué animales fueron identificados

Durante la inspección se realizó un relevamiento de la población animal y de las condiciones físicas de los ejemplares. Según el procedimiento, fueron identificados aproximadamente 400 animales, de los cuales 252 corresponden a fauna silvestre protegida por la Ley Nacional 22.421.

Entre las especies mencionadas se encuentran pecaríes labiados, pecaríes de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurón menor, caranchos, guacamayos macaos, loros habladores, loros maitacas, guacamayos rojos, guacamayos azules y amarillos, muitúes, corzuelas enanas y monos capuchinos, además de otras aves, mamíferos y reptiles.

La Policía Federal informó que los animales se encontraban sectorizados y confinados en recintos individualizados.

Tras una comunicación con las autoridades judiciales intervinientes, se dispuso un plazo de 20 días para que los responsables del predio presenten la documentación faltante.