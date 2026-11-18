El gremio impulsa inspecciones en la provincia y pidió una audiencia ante Relaciones Laborales. Darío Martinelli destacó que el objetivo es proteger a los trabajadores y prevenir accidentes.

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Que los trabajadores estén registrados y puedan desarrollar sus tareas en condiciones seguras. Con ese objetivo, el Sindicato de Panaderos de la provincia de San Luis impulsa pedidos de inspección en establecimientos del sector y gestiones ante Relaciones Laborales para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y las normas de seguridad e higiene.

En diálogo con Villa Mercedes Info, el secretario general del gremio, Darío Martinelli, explicó que las acciones buscan cuidar a los empleados, promover su registración y generar conciencia sobre la necesidad de cumplir las medidas de prevención.

El planteo abarca tanto la situación laboral del personal —salarios, aportes y cobertura de obra social— como las condiciones de las instalaciones y las maquinarias utilizadas diariamente.

Los controles en Villa Mercedes

Según informó la organización sindical, el 9 de abril de 2026 se realizó una inspección en la panadería Nuevo Sabor, ubicada en Balcarce y España, en Villa Mercedes, a partir de una solicitud presentada por el gremio ante Relaciones Laborales de la provincia.

La entidad indicó que pidió verificar la registración de los empleados y requirió controles sobre los salarios abonados, los aportes y la cobertura de obra social. También solicitó una evaluación de las condiciones de seguridad e higiene.

El sindicato sostuvo que durante la inspección se detectaron trabajadores no registrados. La información proporcionada no precisa cuántas personas estaban involucradas ni si posteriormente se dispusieron sanciones o medidas de regularización.

El procedimiento forma parte, según explicó el gremio, de las acciones que busca extender a establecimientos panaderos de toda la provincia.

La prevención de accidentes, entre las prioridades

Otra de las preocupaciones expuestas por Martinelli es el estado de las máquinas con las que trabajan los empleados.

Desde el sindicato señalaron que observaron equipos cuyas condiciones consideran necesario revisar. Por ese motivo, insisten en que los controles no se limiten a la documentación laboral y también incluyan las medidas de protección, el mantenimiento y las condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

La preocupación tomó mayor relevancia para la entidad después de conocer un accidente sufrido por un trabajador en un establecimiento de avenida Lafinur, en San Luis capital, al que el sindicato identificó como perteneciente a la empresa Buenas Migas.

El gremio vinculó ese episodio con la necesidad de reforzar la prevención. No obstante, el material aportado no permite establecer las causas técnicas del accidente ni atribuir responsabilidades.

Una audiencia solicitada ante Relaciones Laborales

La organización informó que, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, intentó concretar una reunión presencial con el propietario de Buenas Migas para abordar la situación de los empleados y las condiciones de seguridad e higiene.

Según su relato, hubo conversaciones con el responsable de la empresa, pero el encuentro no llegó a realizarse. También mencionó una inspección previa en el Parque Industrial de San Luis, sin aportar precisiones sobre sus resultados.

Ante esa situación, el sindicato solicitó una audiencia ante Relaciones Laborales para que la empresa brinde explicaciones sobre las condiciones en las que desarrolla su actividad.

Al momento de la información proporcionada, no se había comunicado una fecha para esa instancia. La versión empresarial tampoco forma parte del material recibido por VMI.

Un reclamo que busca alcanzar a todo el sector

Martinelli remarcó que la iniciativa tiene un alcance provincial y apunta a promover el empleo registrado y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Desde el gremio consideran que las inspecciones y el diálogo con los empleadores deben servir para detectar y corregir situaciones que puedan afectar los derechos o la integridad de los trabajadores.

El objetivo expresado por la entidad es que la prevención forme parte de la actividad cotidiana de las panaderías y que cada empleado cuente con las condiciones laborales y de seguridad correspondientes.