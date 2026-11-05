Alerta por tormentas para el centro y sur de San Luis: hasta cuándo rige

La REM prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas para lo que resta del jueves y la madrugada del viernes.

Las tormentas podrían afectar al centro y sur de San Luis durante lo que resta de la jornada y la madrugada del viernes, según una alerta emitida por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El aviso permanecerá vigente hasta las 8 del viernes 6 de noviembre de 2026.

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Qué fenómenos se esperan

La alerta contempla la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Los departamentos con mayor probabilidad de ocurrencia son Dupuy, el sur de Pedernera y Pueyrredón.

La advertencia fue actualizada este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 17:46 y alcanza a sectores del centro y sur provincial.