El papa León XIV pidió fortalecer a la familia durante su primera misa en Argentina

Ante una multitud en Palermo, el papa León XIV advirtió sobre la precariedad, la violencia y las adicciones, y señaló a la familia como un sostén social y una semilla de renovación para el país.

El papa León XIV celebró este lunes su primera misa en Argentina ante más de dos millones de personas reunidas en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante la homilía, puso a la familia en el centro de su mensaje y la presentó como un sostén frente a las dificultades sociales y como una posible semilla de renovación para el país.

El Sumo Pontífice mencionó las situaciones que atraviesan muchos hogares, entre ellas la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan especialmente a los jóvenes y deterioran los vínculos.

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“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas”, señaló León XIV. En ese contexto, afirmó que Cristo puede convertirse en una fuente de esperanza y exhortó a las familias a recibirlo en sus hogares.

“Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, expresó el Papa durante la celebración.

El mensaje sobre el rol de la familia

León XIV pidió que los fieles no se resignen ante las voces que consideran superada a la familia cristiana. Por el contrario, sostuvo que representa “un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

También definió a la familia como “el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo” y convocó a abrir las puertas de los hogares a la fe mediante gestos cotidianos, como la oración, el diálogo, el perdón, la escucha y la participación en la misa dominical.

Durante su homilía, recordó al papa Francisco, quien fue obispo de Buenos Aires, y citó una reflexión de Amoris laetitia sobre la importancia de compartir la oración, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística.

Un llamado a las familias argentinas

El Papa exhortó a las familias a asumir un papel activo en la evangelización y a acompañar la tarea de obispos, párrocos, catequistas y agentes pastorales.

Según planteó, la vida familiar puede convertirse en un camino de fe y en una instancia de formación para quienes siguen a Cristo. En ese sentido, sostuvo que la Iglesia argentina recupera entusiasmo cuando las familias rezan unidas y viven su misión de anuncio.

La celebración estuvo vinculada con la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, sede del obispo de Roma y signo de unidad y comunión para las Iglesias del mundo.

Al cierre de la homilía, León XIV encomendó a las familias a la Virgen de Luján y a San José. También pidió que los hogares puedan convertirse en templos de la presencia de Dios.