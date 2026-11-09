Peregrinos comenzaron a llegar al predio de FAdeA para ver al papa León XIV

Los fieles se instalaron antes de la vigilia y la Santa Misa que se realizarán en Córdoba durante la visita del pontífice.

Los primeros peregrinos comenzaron a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba, para intentar obtener una vista privilegiada del arribo del papa León XIV, previsto para el martes 10 de noviembre.

En el predio se realizará la Santa Misa durante la visita del pontífice. Como actividad previa, este lunes por la tarde está programada una vigilia, por lo que los fieles comenzaron a trasladarse con anticipación para instalarse en el lugar.

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Los accesos al predio de FAdeA

Las autoridades informaron que FAdeA cuenta con dos ingresos principales. El acceso norte está ubicado en la intersección de avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, mientras que el acceso sur se encuentra en avenida La Donosa y Circunvalación.

Frente al arco de ingreso al predio fueron dispuestos tres camiones Halcones, destinados a tareas de prevención, vigilancia y coordinación de operativos de seguridad para grandes eventos, según comunicó la Policía de Córdoba.

El operativo de seguridad

La Jefatura de Policía de Córdoba confirmó que el personal afectado al operativo especial recibirá un suplemento correspondiente a un servicio adicional de 12 horas, equivalente a $145.960,80.

La visita del papa León XIV a Córdoba contempla actividades religiosas en el predio de FAdeA, donde los asistentes aguardarán su llegada y participarán de la vigilia previa a la misa.