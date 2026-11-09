El riesgo país cayó a 914 puntos y los bonos argentinos operaron con una mejora

El indicador bajó 25 puntos respecto del cierre del viernes, aunque continúa por encima de los 900 puntos y condiciona el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

El riesgo país cayó a 914 puntos este lunes al promediar las operaciones, impulsado por una mejora en las cotizaciones de los bonos argentinos en Nueva York, según datos recogidos por Agencia Noticias Argentinas.

El indicador registró una baja de 25 puntos frente al cierre del viernes 6 de noviembre. En paralelo, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos.

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La operatoria en Wall Street

Si bien en la Argentina no habrá operaciones bursátiles hasta el miércoles, el riesgo país se define a partir de las cotizaciones de los bonos en Wall Street, donde la actividad se desarrolló con normalidad.

De acuerdo con fuentes que replican los movimientos del mercado, el indicador soberano operaba sin modificaciones al momento del relevamiento, mientras los bonos se mantenían estables.

El impacto sobre el financiamiento

El nivel del riesgo país continúa siendo considerado preocupante para la conducción económica porque refleja la desconfianza existente sobre la deuda argentina.

Según el reporte, un indicador por encima de los 900 puntos limita las posibilidades de una emisión externa y complica las colocaciones previstas en el mercado doméstico.

Cuando se reanude la actividad local, el Ministerio de Economía deberá encarar una licitación para renovar $10,5 billones, una operación calificada como exigente en el plano financiero.