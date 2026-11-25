La propuesta de Estrella del Plata se presentará el jueves 26 de noviembre en la Fundación Valduvieco, con funciones continuadas desde las 16.

El Planetario Móvil de Estrella del Plata llegará a Villa Mercedes el jueves 26 de noviembre con una propuesta inmersiva que combina entretenimiento y conocimiento para los más pequeños y sus familias.

La actividad se desarrollará durante un único día en la Fundación Valduvieco, ubicada en Paunero 1940, con funciones continuadas desde las 16.

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La empresa Estrella del Plata nació hace poco más de diez años con el objetivo de acercar el cosmos a lugares que no cuentan con un planetario fijo. Desde entonces, sus domos recorrieron cientos de ciudades de todas las provincias argentinas.

El domo es una estructura inflable que se monta en pocos minutos. En su interior, las paredes y el techo se transforman mediante proyecciones en 360 grados, que generan una experiencia envolvente y permiten que los visitantes se ubiquen dentro de las imágenes.

Tres propuestas inmersivas

La propuesta incluye tres experiencias. En Universo, el espacio se convierte en un recorrido por galaxias, nebulosas y planetas a escala.

En Dinos, los espectadores viajan millones de años atrás para encontrarse con los grandes animales del período Jurásico. En tanto, Aventura Submarina recrea el fondo del océano y permite observar criaturas marinas a su alrededor.

Según la presentación de la actividad, las experiencias buscan despertar inquietudes y transmitir conocimientos a los chicos a través de un formato diferente.

Para conocer más sobre la propuesta y consultar información sobre las reservas, se puede ingresar a www.estrellareservas.com.