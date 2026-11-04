El riesgo país argentino subió a 852 puntos y marcó un nuevo máximo en un año

Los bonos en dólares cayeron 1,1% promedio y el índice Merval perdió 2,4%, mientras Wall Street reaccionó en alza tras el resultado electoral en Estados Unidos.

El riesgo país argentino subió 24 unidades y alcanzó los 852 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado, en una jornada en la que los mercados de Estados Unidos reaccionaron al alza tras la derrota electoral de los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de medio término.

En contraste con la evolución de Wall Street, los bonos argentinos en dólares registraron una baja promedio del 1,1%. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también retrocedió: cerró con una caída del 2,4% en pesos, en 88.238 puntos.

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Caídas entre las acciones argentinas

Entre los ADR y las acciones de compañías argentinas que operan en dólares en Nueva York se impusieron las pérdidas. Vista Energy cayó 8,5%, YPF retrocedió 7,1% hasta los USD 41,61 —su nivel más bajo desde el 20 de abril— y Pampa Energía perdió 5,4%.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista bajó cinco pesos, equivalente a 0,3%, y cerró a $1.546. En el Banco Nación, el dólar minorista se mantuvo en $1.570 para la venta, mientras que el dólar blue descendió diez pesos, hasta los $1.560.

La reacción de los mercados internacionales

Los principales indicadores de Wall Street operaron en alza luego de que los candidatos demócratas se impusieran en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y arrebataran a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y el Senado, según la información difundida.

En otras plazas, el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo avanzó 1,2%, a 167.525 puntos, y cortó una racha de siete caídas consecutivas. En Brasil, el dólar bajó 0,6%, a 5,45 reales, mientras que los bonos soberanos rebotaron 0,3%.

El petróleo registró una fuerte baja durante una sesión volátil. Los futuros del Brent cayeron 8,1%, a USD 95,22 por barril para entrega en enero, y los contratos del WTI retrocedieron 7,7%, a USD 88,74. En cambio, el oro subió 3,3% y volvió a superar los USD 4.000 por onza.

La evolución de las materias primas estuvo vinculada a la expectativa de los inversores sobre los próximos movimientos de Washington en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las negociaciones para evitar una escalada. Según el material difundido, Qatar intensificó sus esfuerzos de mediación, mientras que un funcionario iraní afirmó que Teherán y Washington todavía están lejos de alcanzar un acuerdo.

Medidas anunciadas por Luis Caputo

En el plano local, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció durante una conferencia de la Unión Industrial Argentina una serie de medidas para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes.

Entre los anuncios se incluyeron la suspensión de los embargos a pequeñas y medianas empresas por parte de ARCA hasta, al menos, mayo de 2027; la ampliación de un plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas para deudas impositivas; y la posibilidad de utilizar saldos a favor impositivos con ARCA para cancelar el IVA aduanero.

Además, Caputo señaló que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos y ofrecerá cubrir la mitad de la pérdida de recaudación, a cambio de que los distritos resignen la otra mitad.