Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de VideoMatch

El actor tenía 49 años y había integrado el popular trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. La causa de muerte figura preliminarmente como un paro cardíaco.

Daniel Bifulco, uno de los integrantes del trío humorístico Los Jaimitos de VideoMatch, murió este miércoles. El actor tenía 49 años y, según informó el humorista Alfredo Silva, su madre lo encontró tirado en el piso de su casa de Villa Urquiza.

La información fue confirmada por Silva a TN Show. “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio”, expresó.

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De acuerdo con esa versión, la causa de muerte figura preliminarmente como un paro cardíaco. La Policía Científica retiró el cuerpo y, según lo informado, la entrega para el velorio estaba prevista para el día siguiente.

La trayectoria de Daniel Bifulco en VideoMatch

Bifulco se hizo conocido por su participación en Los Jaimitos, el trío que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El grupo formó parte del ciclo de Telefe y alcanzó popularidad entre el público argentino.

Según la información publicada, el actor tenía previsto realizar una temporada de verano.

Los mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, distintas figuras lo despidieron en redes sociales. Torry Palenzuela escribió: “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

Alfredo Silva también publicó un mensaje dedicado a su amigo: “Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”.